Andreea Banică vine duminică la “40 de întrebări cu Denise Rifai”. Artista face o serie de dezvăluiri menite să facă lumină în toate aspectele ce țin de carieră și viața personală

Andreea Banica vine duminica la “40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata de la 22:30, la Kanal D! Cantareata este considerata una dintre cele mai iubite artiste din showbiz-ul romanesc, consolidandu-si pozitia in topul celor mai bine vandute artiste, odata cu debutul acesteia, in anul 1999, in trupa Exotic.

De asemenea, Andreea Banica a fost de nenumărate ori pe primul loc în clasamentele muzicale româneşti şi a obţinut o serie de premii care i-au certificat valoarea de-a lungul anilor.

Apariţiile ei vestimentare, atât pe scenă, cât şi în videoclipuri şi la evenimente, au uimit şi cucerit prin prospeţime şi prin stilul inconfundabil.

Aflandu-se pe scena muzicala de aproape 25 de ani, artista a stiut de fiecare data sa se reinventeze si sa se readapteze tendintelor actuale. Alaturi i-a fost, de fiecare data, sotul artistei, care ii este si impresar. A cochetat si cu televiziune din potura de invitat, prezentator si actrita de sitcom.

In prezent, este foarte activa si in mediul online, cu o mare comunitate de urmaritori pe retelele sociale.

In plan personal este casatorita de 14 ani cu Lucian Mitrea, alaturi de care are 2 copii, pe Sofia si pe Noah.

“La ce visa fetita care vindea corcoduse?”, “Era trupa Exotic tot ce-si putea dori un barbat?”, “V-ati mai dezbraca astazi in Playboy?”, “Ati fost vreodata curtata de un miliardar?”, “V-ati angajat prin contract ca sa nu va maritati?”, “Nu v-a fost frica s ava concediati sotul?”, “Este Andreea Banica veninoasa?”, “Ati ierta infidelitatea?”, “De cate ori v-ati batut?”, “Ce rani v-a lasat in suflet agresivitatea tatalui?”

sunt doar cateva dintre intrebarile adresate Andreei Banica in editia de duminica, 5 iunie, a emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata de la 22:30, la Kanal D!