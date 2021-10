Andreea Berecleanu a recunoscut. Prezentatoarea TV a avut o pasiune pentru Florin Piersic Jr., pe vremea când era adolescentă: "Am chiulit ca să-l vedem acolo"

In articol:

Andreea Berecleanu a facut dezvăluiri surprinzătoare despre perioada în care era adolescentă. Deși prezentatoarea TV nu obișnuiește să vorbească des despre viața ei privată, de această dată a uimit pe toată lumea într-un interviu recent, căci a recunoscut că a avut o pasiune pentru Florin Piersc Jr. când se afla în

Andreea Berecleanu chiulea de la ore pentru a merge la spectacolele lui Florin Piersic Jr.

liceu.

Andreea Berecleanu a mărturisit că o postare recentă făcută de Florin Piesic Jr. pe rețelele de socializare i-a trezit numeroase amintiri din perioada adolescenței. Mai mult, vedeta a povestit că pe vremea liceului dezvoltase o pasiune pentru actor și chiar au fost dăți când a chiulit de la ore pentru a merge la spectacolele lui: "Am văzut recent contul de Instagram al lui Florinel Piersic și râdeam de una singură că el face niște chestii din astea, în stilul lui și are umorul ăla al lui.

Florin Piersic Jr. [Sursa foto: Instagram]

Și mi-am adus aminte că, odată, am chiulit, învățam seara, cred că eram prin clasa a XI-a. Și am chiulit cu voia profesoarei. Am plecat mai multe fete pentru că Florinel avea spectacol la Casandra. Îl admiram, bineînțeles, sunt un pic mai mică de vârstă. Florinel are 53 de ani și eu am 47. Avea spectacol de an la Casandra, era pe cheiul de vest. Am chiulit ca să-l vedem acolo, ei erau practic absolvenți. Noi, fetele, am mers pentru el, dar nu ne dai dreptate?", a declarat Andreea Berecleanu, în emisiunea lui Florin Călinescu.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan, soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul Constantin Stan

Andreea Berecleanu se poate considera o femeie împlinită, căci după divorțul de Andrei Zaharescu și-a găsit liniștea în brațele lui Constantin Stan. Prezentatoarea TV a mărturisit că medicul a cerut-o în căsătorie la puțin timp după ce au decis să formeze o cuplu, însă au făcut nunta abia 3 ani mai târziu, din respect pentru cei doi copii ai ei: "Constantin m-a cerut în căsătorie imediat după ce am devenit un cuplu. Din respect pentru copiii mei, am amânat răspunsul DA, pe care, oricum, Constantin îl știa și îl simțea. După trei ani de conviețuire, noi doi și copiii, am decis că este momentul potrivit pentru acest pas. Și am avut dreptate. Copiii mei erau pregătiți și au primit vestea firesc și cu multă bucurie.", spunea Andreea Berecleanu cu ceva timp în urmă, pentru Viva.ro.