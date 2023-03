Andreea Berecleanu, adevărul despre prietenia cu Andreea Esca! Prezentatoarele de știri se cunosc de peste 30 de ani: "Ne-am fost alături în momentele cele mai importante ale vieții" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai discrete prezentatoare TV de la noi. Deși are zeci de ani de carieră în spate, vedeta a rămas neschimbată. De-a lungul timpului, doar look-ul prezentatoarei a căpătat alte valențe, vârsta fiind pentru ea doar un număr, fapt ce a făcut multe doamne și domnișoare curioase cu privire la modul în care se menține într-o

Andreea Berecleanu, totul despre prietenia cu Andreea Esca

formă de zile mari, putând oricând concura la capitolul frumusețe cu tinerele de 20 de ani. Conform spuselor sale, energia pe care o emană, bunătatea, starea de bine și fericirea au la bază, de fapt, starea sa interioară. Totodată, știrista spune că binele pe care-l face celor din jur, dar și împlinirea pe care o simte pe toate planurile, profesional și personal, o fac să strălucească.

Andreea Esca a organizat un eveniment de lansare al noului număr al revistei ei. Mai multe vedete i-au fost alături, inclusiv Andreea Berecleanu. Cele două prezentatoare de știri se cunosc de peste 30 de ani și au legat o prietenie cum rar întâlnești. Andreea Berecleanu a stat de vorbă cu WOWbiz și a vorbit despre relația specială pe care o are cu Andreea Esca.

Citeste si: Se dau câte 600 de lei de persoană! Cine va beneficia de acești bani. Vor intra direct pe card- kanald.ro

Citeste si: Pățania unui bărbat din Ploiești care a închiriat apartamentul unei familii cu doi copii. Ce a descoperit după opt luni- stirileprotv.ro

"Eu și Andreea Esca ne cunoaștem de 30 de ani, ne-am fost alături în momentele cele mai importante ale vieții noastre, și ea alături de mine și eu alături de ea, așa cum e frumos și este de fiecare dată o încurajare să văd atât lume care participă la ceva ce este creativ, pentru că este un proces de creație, nu numai jurnalistic." , a declarat Andreea Berecleanu.

Cu ce își ocupă timpul Andreea Berecleanu?

"Trăiesc foarte firesc, nu mă plictisesc, nu am cum, pentru că întotdeauna am ceva de făcut și dacă s-ar întâmpla să nu am ceva de făcut, inventez ceva de făcut, pentru că trebuie să fim neobosiți. Adevărul e că asta îmi dă și o stare foarte bună și o energie bună. Seara îmi place să mai ies, văd spectacole, mă întâlnesc cu prietenii, merg la evenimente care îmi plac și care sunt în acord cu ceea ce sunt eu. Mă bucur de venirea Evei, că a venit două săptămâni în vacanță de la Londra, urmează să vină și Petru înaintea Paștilor. Sunt foarte multe lucruri de făcut în zona de comunicare, pe partea clinicilor pe care le avem și sunt alături de soțul meu. De dimineață până seara am ce să fac și am și timp să mă relaxez. În weekenduri reușim să ne mai desprindem de București și chiar să mergem la mare sau la munte, sau în țară sau ieșim din țară.", a mărturisit Andreea Berecleanu, la WOWnews.

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Antonia, dezvăluiri picante din intimitatea ei cu Alex Velea. Mulți nu se așteptau la așa ceva- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!