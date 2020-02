Vestea că Andreea Berecleanu nu va mai prezenta știrile a venit ca un trăsnet pentru toată lumea care o urmărește și o apreciază. Prezentatoare a oferit vestea plecării chiar ea, pe contul ei de Instagram, apoi a oferit declarații cu privire la planurile de viitor.

„Dacă privesc inainte, am alegeri și planuri mai interesante decât politica editorială a unui grup dintr-o stație tv. Și când voi ieși mâine dimineață pe stradă, știu că pot privi pe oricine în ochi. Mi-am croit atât de corect și curat drumul acesta profesional din ultimii 30 de ani, încât am încotro. Acest „încotro” este generic. Dar e cel mai important”, a declarat Andreea Berecleanu exclusiv pentru Elle.

Cu toate că mulți dintre fanii prezentatoarei tv și-au arătat părerea de rău pentru plecarea ei din televiuziune, cei mai mulți dintre ei sunt de părere că Andreea Berecleanu este „din alt film”.

Andreea Berecleanu, prima declarație după ce și-a dat demisia: „Nu voi accepta situatii impuse”

Voi fi alaturi milioanelor de oameni cu dragoste si respect mereu, sub diferite forme, si va multumesc pentru toti acesti ani. Multi dintre voi, asa cum mi-ati spus oficial pe retelele mele de Social Media sau in studiile de piata, dar si pe strada, fata in fata, ma considerati un prieten al familiei dv si un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erati telespectatori ai postului de televiziune, ati ales Observatorul de dragul meu. Aceasta incredere inseamna enorm pentru mine. Asa cum nu ma dezic de principiile mele, nu ma voi dezice nici de voi! Ne vom intalni, cu siguranta! Cu dragoste, a voastra, Andreea ❤️”, este mesajul pe care Andreea Berecleanu l-a publicat pe pagina ei de Instagram, anunțând că nu va mai fi văzută la pupitrul știrilor.