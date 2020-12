Andreea Berecleanu, reacție neașteptată după plecarea de la Antena 1: ”Eu nu pot funcţiona decât aşa”

Andreea Berecleanu a declarat că nu vrea să comenteze motivul plecării, iar în acest moment nu are niciun regret. Andreea Berecleanu susține că a luat cea mai bună decizie. Recent, jurnalista a declarat că revine la pupitrul știrilor, la o televiziune ce se află în plină schimbare.

Andreea Berecleanu este una dinte cele mai apreciate și urmărite prezentatoare de știri din România. După 25 de ani de experiență, Andreea Berecleanu a decis să se retragă din lumea televiziunii. La vremea respectivă, jurnalista susținea că își dorește să se concentreze pe afacerea soțului ei.

In articol:

După plecarea sa de la Antena 1, Andreea Berecleanu a povestit că nu vrea să comenteze motivul plecării, iar în acest moment nu are niciun regret. Jurnalista susține că a luat cea mai bună decizie.

Citeste si: Andreea Berecleanu a dat vacanțele sofisticate pe viziele la meleagurile natale ale soțului: „Vă scriu aceste rânduri din...”

„Am stat şi 8 ani în Pro TV, nu doar 17 în Antenă. Nu vreau să comentez încă o dată motivele plecării mele. Dar să fii sigură că nu am niciun regret. Am făcut cea mai bună alegere într-un context impus. Eu am fost un angajat disciplinat, fără, însă, a fi servantul nimănui. Performanţa a fost ce m-a interesat şi o bună colaborare în echipă. Eu nu pot funcţiona decât aşa”, a spus Andreea Berecleanu, potrivit playtech.ro

Citeste si: Breaking News. COVID-19. Dacă și mâine avem număr mic de cazuri, va fi o veste bună - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

Citeste si: Andreea Berecleanu a vorbit în premieră despre intrarea în politică după ce a părăsit pupitrul știrilor TV DEZVĂLUIRI

Recent, Andreea Berecleanu a făcut un anunț surprinzător, acela că nu o să renunțe la televiziune. Jurnalista a decis să revină la pupitrul știrilor, la o televiziune ce se află în plină schimbare, Prima TV.

Andreea Berecleanu revine la pupitrul știrilor

„Iar acum, odată cu întoarcerea la pupitrul ştirilor, ziua mea se va împărţi exact la fel. Eu nu renunţ la ce am clădit individual. Salariul este ultimul aspect pe care-l discut, în general. La fel de bine cum nu m-a interesat niciodată salariul cuiva. Sunt conştientă de imaginea şi experienţa mea, aşa încât nu am avut surprize neplăcute la acest capitol. Dar nu asta primează în alegerile mele. Este o atmosferă relaxată, oamenii nu sunt încrâncenaţi, nu se bârfesc şi nici nu se victimizează. E un aer proaspăt adus de mulţi tineri jurnalişti, dar şi competent, adus de seniori. E o echipă echilibrată şi cu o energie bună”, a mai spus Andreea Berecleanu.

În plus, jurnalista a profitat de toate momentele petrecute alături de familie pe tot parcursul pandemiei. „Am trăit momente minunate în izolare, avându-i pe Eva şi Petru alături. Am gătit împreună, ne-am jucat, am cântat, ne-am uitat la filme, am povestit, nici nu ştiu ce n-am făcut. Şi am avut răbdare”, a spus Andreea Berecleanu.