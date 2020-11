Andreea Berecleanu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Berecleanu se întoarce în televiziune. Fosta știristă de la Observator revine la un alt post, acolo unde va prezenta principalul jurnal al zilei, de luni până vineri. Andreea Berecleanu a lipsit de pe micile ecrane de luni bune, după ce și-a dat demisia, în februarie, de la Antena 1. Vedeta de televiziune s-a implicat în afacerile soțului ei. Constantin Stan, partenerul de viață al știristei, este chirurg estetician și are mai multe clinici de profil în Bacău și București.

Andreea Berecleanu și-a dat demisia după 17 ani

Andreea Berecleanu a luat o decizie drastică, care avea să-i schimbe viața. Totul se întâmpla în februarie, când și-a dat demisia de la Intact Media Group. La acea vreme, prezentatoarea TV și-a luat la revedere prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook.

“Am stat 17 ani in Antena 1 pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse. Sunt prezentator de stiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat si de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect si onest. Pot sa dau si amanunte despre alegerea mea de a pleca dar cred ca viata trebuie sa-si urmeze cursul, la fel si profesia mea.

Voi fi alaturi milioanelor de oameni cu dragoste si respect mereu, sub diferite forme, si va multumesc pentru toti acesti ani. Multi dintre voi, asa cum mi-ati spus oficial pe retelele mele de Social Media sau in studiile de piata, dar si pe strada, fata in fata, ma considerati un prieten al familiei dv si un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erati telespectatori ai Antena 1, ati ales Observatorul de dragul meu. Aceasta incredere inseamna enorm pentru mine. Asa cum nu ma dezic de principiile mele, nu ma voi dezice nici de voi! Ne vom intalni, cu siguranta! Cu dragoste, a voastra, Andreea”, a scris Andreea Berecleanu, despre plecarea ei de la Antena 1.