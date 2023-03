Andreea Bododel, fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan, este cea mai înfocată fană a Farului Constanța: „Cine e pe primul loc?”

In articol:

Andreea Bododel, fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan, este cea mai înfocată fană a Farului Constanța.

Andreea Bododel, fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan, este cea mai înfocată fană a Farului Constanța

Tânăra a fost prezentă la ultimul meci al clubului din acest sezon regulat, contra Rapidului și a împărtășit experiența cu fanii din mediul online.

Andreea Bododel, fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan, este cea mai înfocată fană a Farului Constanța. Astfel că, dacă atunci când se numea Viitorul, echipa lui Gheorghe Hagi nu avea prea mulți suporteri, după fuziunea cu Farul, gruparea de la malul mării a cunoscut o notorietate și o susținere uluitoare din partea fanilor. Printre suporterii înfocați ai clubului se numără și Andreea Bododel.

Tânăra a fost prezentă în tribune, la meciul Farului contra Rapid, câștigat cu scorul de 2-1 de către clubul din Ovidiu. Aceasta a scandat pentru echipa sa și nu a ratat ocazia de a împărtăși victoria „marinarilor” cu urmăritorii săi din mediul online. Astfel că, fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan a postat trei fotografii pe Instagram, în dreptul cărora a scris: „Cine e pe primul loc? Farul eeeee!”

Andreea Bododel, fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan [Sursa foto: instagram.com/andreeabododel]

Citește și: Elena Udrea a răbufnit în pușcărie, după moartea lui Rudel Obreja! A vrut să știe toată lumea adevărul: „Să îl aibă pe conștiință. Au rămas 3 copii fără tată!”

Citeste si: Ce se întâmplă în aceste momente între Simina Loica și Alex Bobicioiu. Motivul pentru care fanii s-au speriat: „Prima bătaie”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Atac armat într-un bar. Zece persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite- stirileprotv.ro

Tibi Bălan, declarație acidă despre Andreea Bododel: „Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta!”

Tibi Bălan, fostul fotbalist al FCSB -ului, respectiv al Rapidului, și nu numai, a acordat o declarație acidă despre Andreea Bododel, fosta lui soție, în anul 2018. Potrivit gsp.ro, Tibi Bălan a rămas cu un gust amar după căsnicia nereușită cu dansatoarea, spunând că nu a primit sprijinul de care a avut nevoie. Totodată, atunci când a vorbit despre mama copilului său, fostul fotbalist s-a folosit de proverbul din popor: „Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta”.

„Femeile îmbătrânesc și ele. Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta, cum spune proverbul. O femeie te poate ridica foarte mult, poate investi banii pe care îi strângi. Am simțit nevoia unei astfel de femei în viața mea, dar din păcate nu am avut. Asta este, au fost experiențe.

Copilul este cel mai afectat după un divorț. E foarte greu, mai ales la început. Cu timpul începi să te obișnuiești. Ea este departe, în Constanța. Copilul are anturajul lui acum, grădinița, o mulțime de prieteni. Încet, încet te obișnuiești.”, declara Tibi Bălan, pentru gsp.ro, în 2018.

Citește și: Andrea Compagno ar putea rata meciuri importante, în cazul în care FCU Craiova, fosta lui echipă, s-ar califica în play-off: „E ciudat!”

Citeste si: “Mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.” Pepe, mărturisiri dureroase despre fostul mariaj cu Oana Zăvoranu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Matache, în vizorul autorităților pentru Protecția Copilului. Răzvan Miheț, tatăl micuților, a luat atitudine, iar sora Deliei este în pericol să rămână fără copii din cauza lui Radu Siffredi- radioimpuls.ro

Cine este Andreea Bododel

Andreea Bododel este fosta soție a lui Tibi Bălan. Cei doi s-au căsătorit în 2013, au împreună un băiat, însă relația a durat doar un an și jumătate. Distanța și-a spus cuvântul, iar relația lor nu a mai funcționat, motiv pentru care au ajuns la concluzia că ar fi mai bine să se despartă. Au ales să meargă pe drumuri separate înțelegându-se la notar în 2015 și chiar păstrând o relație de prietenie de dragul copilului lor.

„Da, este adevărat. Am divorțat. Am divorțat pașnic, la notar. Am rămas în relații bune, iar Tibi își vizitează copilul destul de des. Atunci când nu poate, vorbește cu el prin intermediul video-conferinței.”, a declarat Andreea Bododel la momentul respectiv, pentru cancan.ro. După ce au divorțat, Andreea Bododel s-a mutat în orașul ei natal Constanța.

Sursa: digisport.ro, gsp.ro