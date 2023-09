Andreea Bostanica nu se mai ascunde! Are sau nu operații estetice? „Nu am nasul de Barbie” | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Bostanica a fost prezentă la un eveniment monden alături de mama ei. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, tânăra a declarat că s-a mutat definitiv în București și că și-ar dori să facă o facultate în domeniul actoriei.

Andreea Bostanica declară că nu are nicio operație estetică

Andreea Bostanica este suspectată de internauți că are operații estetice. Motivul ar fi că este extrem de frumoasă și are anumite trăsături, care par puțin modificate. Tiktokerița ne-a spus adevărul și ne-a explicat cum stau lucrurile de fapt.

„Am 18 ani și în primul rând cred că m-ar omorî mama dacă i-aș spune că vreau vreo operație estetică. Nu știu de ce lumea spune că am operații estetice, pentru că nu am nasul de Barbie, nu am ochii de chinezoaică. Nu știu de ce se speculează. Mai folosesc și eu filtre cum folosește toată lumea, mai fac machiaje, dar nu am nicio operație estetică. Singura chestie e un semn pe care îl am pe frunte, pe care l-am obținut când aveam doi ani. Am fost lovită de un leagăn de fier de o fetiță din greșeală și am fost cusută. În rest, nu am nimic la față.”, a declarat Andreea Bostanica.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Părinții unui copil mort din Suceava au refuzat să-i doneze organele care ar fi salvat trei micuți, la sfatul duhovnicului- stirileprotv.ro

Andreea Bostanica, adevărul despre speculațiile din mediul online

Alte speculații din mediul online au fost și despre anumite relații pe care șatena le-ar fi avut. Mai întâi s-a spus că ar fi fost cu Jador, apoi cu Ceanu și mai apoi cu Antonio Pican. Andreea nu s-a ferit și a vorbit despre interacțiunea cu fiecare dintre ei.

„Eu și Jador suntem prieteni. Prieteni e mult spus, eu consider prieten oamenii cu care te vezi zi de zi, țineți legătura. Suntem cunoscuți, ne-am întâlnit la foarte multe evenimente, pentru că am mai fost la câteva evenimente. A fost și la ziua mea de naștere, pentru cei care urmăresc vlogurile mele, dar cam atât. Cu Ceanu am făcut foarte multe vloguri, tiktokuri, iar cu Antonio, pe lângă că am făcut și vloguri, am lansat și o piesă împreună, Ratata, care a prins foarte bine la public. El a venit cu ideea asta, i s-a părut că sunt potrivită pentru piesă. Am avut o relație profesională.”, a mărturisit Andreea Bostanica, pentru WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!