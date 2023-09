Andreea Bostanica rupe tăcerea! Celebra tiktokeriță a spus ce relație a avut cu Jador: „A fost la ziua mea de naștere” | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Bostanica a fost prezentă la un eveniment monden alături de mama ei. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, tânăra a declarat că s-a mutat definitiv în București și că și-ar dori să facă o facultate în domeniul actoriei.

Andreea Bostanica a lămurit și zvonurile legate de Jador, menționând că ei nu au avut o relație și că sunt doar prieteni.

Andreea Bostantica, adevărul despre relația cu Jador

Andreea Bostanica ne-a acordat un interviu exclusiv în care nu s-a ascuns cu nimic. Aceasta a vorbit sincer despre relația pe care a avut-o cu Jador. Toți i-au crezut împreună, în urma tiktokurilor pe care le făceau unul pentru altul. Andreea a spus ce a fost de fapt între ei, lămurind subiectul o dată pentru totdeauna.

„Eu și Jador suntem prieteni. Prieteni e mult spus, eu consider prieten oamenii cu care te vezi zi de zi, țineți legătura. Suntem cunoscuți, ne-am întâlnit la foarte multe evenimente, pentru că am mai fost la câteva evenimente. A fost și la ziua mea de naștere, pentru cei care urmăresc vlogurile mele, dar cam atât.”, a declarat Andreea Bostanica.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Ce a apărut în Portul Constanța după atacurile Rusiei de la granița României. FOTO- stirileprotv.ro

Andreea Bostanica lămurește zvonurile legate de Ceanu și Antonio Pican

Tot legat de speculații au fost și legăturile făcute între Andreea Bostanica și Ceanu și Antonio Pican.

Cu cel dintâi a filmat multe videoclipuri, ba chiar a lăsat de înțeles la un moment dat că ar putea fi geloasă pe relația dintre Ceanu și Iuliana Beregoi. Mai apoi, s-a afișat cu Antonio Pican, alături de care a lansat și o piesă. Tiktokerița a spus adevărul, a lămurit zvonurile și a declarat răspicat ce legătură a avut cu cei doi băieți.

„Cu ambii băieți am făcut colaborări. Cu Ceanu am făcut foarte multe vloguri, tiktokuri, iar cu Antonio, pe lângă că am făcut și vloguri, am lansat și o piesă împreună, Ratata, care a prins foarte bine la public. El a venit cu ideea asta, i s-a părut că sunt potrivită pentru piesă. Am avut o relație profesională.”, a mărturisit Andreea Bostanica, pentru WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!