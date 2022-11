Andreea Bostanica și Antonio Pican formează un cuplu? Imaginile cu care cei doi și-au înnebunit fanii

In articol:

Andreea Bostanica a devenit foarte cunoscută datorită platformei Tik-Tok, iar Antonio Pican s-a făcut remarcat făcând vlog pe Youtube. În urmă cu câteva ore, tânăra a postat pe pagina sa de Instagram câteva imagini în care este alături de vlogger. Cei doi tineri păreau foarte apropiați, iar Andreea era la brațul youtuber-ului și avea un buchet de flori.

Comentariile nu au întârziat să apară. Mulți dintre fanii celor doi tineri au fost convinși că aceștia formează un cuplu, iar alții nu sunt prea încântați de această posibilă relație.

„Sincer, chiar îmi place dacă ar forma un cuplu. Mi se pare că se potrivește mai mult cu Andreea”, a scris un fan la fotografia postată de Andreea Bostanica.

„Nu, nu, nu, nu. Îmi e dor de Bibi cu Antonio, vreau să dau timpul înapoi”, este comentariul unui al internaut, care face referire la perioada în care Antonio Pican și cântăreața Bibi formau un cuplu.

Până acum, atât Andreea Bostanica, dar nici Antonio Pican nu au confirmat sau infirmat posibila relație dintre aceștia.

Relația dintre Antonio Pican și Bibi

Cuplul format din cântăreața Bibi și Antonio Pican a fost unul dintre cele mai apreciate cupluri din mediul online de către tineri. Cei doi au trăit o poveste de dragoste timp de doi ani de zile. La un an de relație, Bibi a fost cerută în căsătorie de Antonio în Dubai. Un an mai târziu cei doi s-au despărțit. Anunțul a fost făcut de către artistă pe rețelele de socializare.

„A fost frumos cât a fost…Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate. Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră”, a scris Bibi la acel moment.