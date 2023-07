Andreea de la "Bravo, ai stil" dă cărțile pe față, după conflictele cu Alexandra și Iris: " S-a exagerat pe situație" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea, concurentă în sezonul 8 la "Bravo, ai stil" a fost adesea în centrul atenției și nu tocmai din motive pozitive.

Tânăra a intrat într-o serie de conflicte cu Iris și cu Alexandra, iar cele două i-au adus în mai multe rânduri acuzații în platou.

Comportamentul din spatele camerelor ar fi fost cel care le-a deranjat pe colegele de emisiune, așa că nu au stat prea mult pe gânduri și au spus lucrurilor pe nume în privința Andreei. Pe de altă parte, invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, Andreea se apără și este de părere că s-a exagerat destul de mult în ceea ce o privește.

Andreea, concurenta în jurul căreia s-au creat numeroase controverse

Andreea a fost adesea în centrul atenției, controversele fiind uneori chiar la ordinea zilei. De la suspiciunile că ar avea stilist, la comentariile pe care le-au primit alte concurente de la susținătorii ei și chiar la un gest obscen făcut în fața lui Iris, tânăra brunetă a dat mereu curs unor discuții picante.

Citește și: WOWbiz a aflat în exclusivitate: Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au divorțat oficial! Când au semnat, de fapt, actele?!

Adversarele din concurs nu s-au sfiit niciodată să îi atragă atenția sau să vorbească clar despre ceea ce le deranjează și așa s-au creat și mai multe discuții. Invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, tânăra a explicat cum au pornit aceste controverse.

"Eu cred că prin simpla prezență s-au creat controversele, cel puțin la început. Nici până în ziua de astăzi nu am aflat un motiv concret, deci nu știu ce să spun eu, cel puțin. Dar nu îmi pot imagina ceva concret", a explicat ea.

Recent, Andreea a fost implicată într-o nouă situație tensionată, de această dată cu Alexandra. Concurenta a acuzat-o pe colega sa că a împins-o la defilarea din platou, chiar în momentul în care camerele s-au oprit.

Andreea are însă o altă părere și spune că atunci situația a fost prezentată într-un mod exagerat.

Citeste si: Jasmine o acuză pe Iris că se inspiră de la ea. Concurentele încep să râdă, iar Iris aruncă ironiile: „Ești această sursă de inspirație foarte ofertantă încât mi-e greu să mă abțin”- kanald.ro

Citeste si: De ce s-ar fi prăbușit, de fapt, podul de la Beclean. Experții susțin că nu doar furtuna ar fi de vină- stirileprotv.ro

"Nu a fost nimic atât de exagerat și flamboaiant cum a vrut să pară. S-a văzut și pe imagini că nu a fost vorba de nicio agresivitate exagerată din partea mea. Mai mult de atât nu știu ce să îți spun", a precizat Andreea.

Andreea de la "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Andreea despre conflictul cu Alexandra

Recent, Alexandra i-a adus acuzații grave Andreei și a susținut că a fost împinsă în platou, chiar în momentul în care s-au oprit camerele. Pe de altă parte, Andreea spune că întreaga situație a fost exagerată de Alexandra, iar intențiile ei au fost departe de situația prezentată și că nici nu s-a pus problema unei violențe exagerate.

Citește și: „Am frici, ca orice om” Ilinca Vandici și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai mari temeri din viața sa. Ce spune prezentatoarea TV despre regrete: „Nu rămân ancorată acolo”

"Eu am spus și în emisiune faptul că noi atunci, fiind doar noi două în față, trebuia să plecăm, ea voia să mai stăm și i-am spus: hai! În momentul în care eu am și pornit și s-a întâmplat acea situație care nu a fost chiar așa. Inițial nu am vrut să o ating, pur și simplu eu credeam că vom pleca amândouă și eu am plecat, doar că ea încă mai stătea.

S-a exagerat puțin pe situație pentru că intenția mea cu siguranță nu a fost să o împing sau să o agresez sub nicio formă. Sper că ea e conștientă de lucrul acesta. Dacă ea chiar crede asta, îi spun că nu. Cu siguranță nu am nimic cu ea", a mai precizat Andreea, la WOWnews.

Andreea de la "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: La mulți ani de Sf. Ilie 2023: Mesaje, urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei- stirilekanald.ro

Citeste si: Fosta soție a lui Cătălin Bordea, confesiuni dureroase despre chinul prin care a trecut: "Am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună". Stările teribile pe care le-a avut în acea perioadă- radioimpuls.ro

Andreea, noi amănunte despre situația cu Iris

Andreea a oferit și noi detalii despre situația cu Iris. Cele două au avut o situație controversată, atunci când Andreea i-a arătat colegele sale roșcate un semn obscen. Totul s-a petrecut în culise, în momentul în care nici nu știa că este filmată.

Citește și: Alexandra de la ”Bravo, ai stil!” dezvăluie ce i-a făcut Andreea în spatele camerelor de filmat: ”A trecut anumite limite”| EXCLUSIV

"Nu suntem deloc prietene. Ne-am cunoscut aici și conviețuim împreună ca într-o familie disfuncțională. Suntem mai mult sau mai puțin obligate să conviețuim aici așa că trebuie să ne adaptăm.

Eu aș vrea să nu ne înțepăm, aș vrea ca relația noastră să fie una ok, bine cu plusuri și cu minusuri, dar să păstrăm această măsură a înțepăturilor. Lucrul acesta nu se întâmplă", a mai precizat Andreea, la WOWnews.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!