Andreea de la Casa Iubirii este însărcinată? Emanuel a fost de față când i s-a adresat întrebarea iubitei lui și nu s-a putut ascunde: "Andreea are cea mai tare surpriză în câteva săptămâni" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea și Emanuel, foști concurenți Casa iubirii sezonul 1, au vorbit despre cum relația lor devine mai bună, despre reacțiile Biancăi în scandalul cu Sorin, despre comentariile lui Sorin și a Nicoletei vis-a-vis de atitudinea și comportamentul Biancăi în emisiune, dar și despre despărțirea dintre Radu și Cristina.

Andreea și Emanuel pregătesc surprize mari

Andreea și Emanuel au spus că Sorin și Nicoleta au făcut comentarii răutăcioase despre Bianca, care este în continuare concurentă în sezonul 2, dar că nici Bianca nu a procedat tocmai corect. Aceștia au vorbit și despre Radu și Cristina, care după date, aceștia nu s-au mai înțeles. Andreea a subliniat că Radu se comportă diferit și că nu crede că este într-adevăr îndrăgostit de Cristina. Foștii concurenți au povestit și despre Nona, Patrick și Ionuț, unde Emanuel a evidențiat că dacă Nona s-ar îndrepta spre Ionuț, ar rămâne singură și că Ionuț nu o să aibă o relație în emisiune.

Andreea și Emanuel au demonstrat tuturor cât de mult se iubesc, drept dovadă toate proiectele pe care le desfășoară împreună. Cei doi pregătesc noi surprize și au de gând să își îndeplinească visele.

"Andreea: Avem ceva proiecte despre care încă nu o să vorbim, pentru că nu este sigur 100%, dar când se va întâmpla, cred că va ști toată lumea despre ce este vorba.

Citeste si: Deea și Dinu Maxer, decizie radicală în privința copiilor, după divorț. Nimeni nu se aștepta la așa ceva- kanald.ro

Citeste si: Cinci membri a două familii celebre de rromi din Timișoara morți într-un accident. S-au urmărit pe șosea și au transmis LIVE- stirileprotv.ro

Emanuel: Sunt implicate practic visurile noastre, deci cine știe cunoaște." , au declarat cei doi.

Andreea și Emanuel, adevărul despre o posibilă sarcină

Partea cu surprizele a sunat interesant așa că Bianca Comănici a le-a adresat marea întrebare. Urmează ca Andreea și Emanuel să aibă un copil? Cei doi nu s-au ascuns și au vorbit sincer despre acest subiect.

"Andreea: Tocmai de aceea stau așa puțin să nu se vadă burta. Glumesc. Am vorbit o dată și am întrebat ce ar fi dacă, că nu știi niciodată, nu ai mereu garanția 100%. Suntem atenți. Ne-am gândit că în cazul în care s-ar întâmpla un accident, ne-am asuma amândoi. Cred că niciunul dintre noi nu simte nevoia acum de un bebe.

Citeste si: Sarah Dumitrescu s-a fotografiat nemachiată. Cum arată fiica Anamariei Prodan complet naturală- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare română Bacalaureat 2023. Subiecte, barem și rezolvări pe EDU.ro! Emoții mari pentru candidați!- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Pique, etichetat din nou drept cel mai neglijent părinte! Fostul iubit al Shakirei l-a uitat pe fiul sau cel mic, Sasha, într-un magazin- radioimpuls.ro

Emanuel: Nu. În momentul de față am vrea să ne focusăm pe carierele noastre. Eu am început cu evenimente foarte multe, acum m-au chemat să lucrez în niște companii. Andreea are cred că cea mai tare surpriză în câteva săptămâni, dar nu e vorba de copii. Toată lumea ne întreabă când facem un copil. Nu avem de gând acum. Nici nu stăm să ne gândim la chestia asta. Avem la alte chestii la care să ne gândim.", au mărturisit Andreea și Emanuel, la Culisele Iubirii.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!