Andreea de la Casa Iubirii nu o mai vrea pe Bianca lângă Alexandru! Ce a spus despre certurile celor doi: “Nu este vorba de iubire acolo” | EXCLUSIV

Andreea, fostă concurentă în Casa iubirii sezonul 1, a vorbit despre proiectele pe care le are, despre relația ei cu Emanuel, despre conflictul dintre Bianca și Kinga, dar și despre cearta dintre Bianca și Alexandru.

Andreea a spus că între prietena ei și Alexandru nu există iubire. Tot aceasta a spus că apropierea dintre Bianca și Patricia este normală, dar crede că Bianca nu are încredere 100% în Patricia.

Andreea, totul despre relația dintre Bianca și Alexandru

Andreea a mărturisit că Alexandru nu este un băiat potrivit pentru Bianca, așa că nu i-ar mai vedea împreună. A comentat și certurile lor.

"Alexandru nu e potrivit pentru Bianca. Cred că Bianca ar trebui să facă strict ceea ce i-ar face ei bine pe moment. Îmi pare rău pentru Bianca, știu că este într-o situație foarte urâtă. Cred că toți băieții cu care a fost ea s-au ridicat pe spatele ei. Ea e sensibilă și îi place la un bărbat misterul, poate că lucrul ăsta a tras-o în jos. Alexandru a dat mai multe motive diferite că vrea să plece. Poate că este presat de familia lui de acasă, s-ar putea și să nu o accepte pe Bianca. Pe ea ori o iubești, ori o urăști. Nu cred că este vorba de iubire acolo, în nicio parte. Cred că este un atașament.", a declarat Andreea.

Andreea și Emanuel, totul despre o posibilă sarcină

Urmează ca Andreea și Emanuel să aibă un copil? Cei doi nu s-au ascuns și au vorbit sincer despre acest subiect.

"Andreea: Tocmai de aceea stau așa puțin să nu se vadă burta. Glumesc. Am vorbit o dată și am întrebat ce ar fi dacă, că nu știi niciodată, nu ai mereu garanția 100%. Suntem atenți. Ne-am gândit că în cazul în care s-ar întâmpla un accident, ne-am asuma amândoi. Cred că niciunul dintre noi nu simte nevoia acum de un bebe.

Emanuel: Nu. În momentul de față am vrea să ne focusăm pe carierele noastre. Eu am început cu evenimente foarte multe, acum m-au chemat să lucrez în niște companii. Andreea are cred că cea mai tare surpriză în câteva săptămâni, dar nu e vorba de copii. Toată lumea ne întreabă când facem un copil. Nu avem de gând acum. Nici nu stăm să ne gândim la chestia asta. Avem la alte chestii la care să ne gândim.", au mărturisit Andreea și Emanuel, la Culisele Iubirii.

