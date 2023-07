Andreea de la Casa iubirii, totul despre despărțirea dintre Sorin și Nicoleta. Să fie Xenia implicată? "Orice este posibil" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea, fostă concurentă în Casa iubirii sezonul 1, a vorbit despre despărțirile foștilor concurenți din ultimul timp, despre relațiile dintre concurenții din sezonul 2, despre relației ei cu Emanuel, dar și despre prietena ei, Bianca.

Andreea a mărturisit că Sorin și Nicoleta nu aveau același țel, iar orice este posibil legat de motivul despărțirii lor. Aceasta a vorbit și despre despărțirea dintre Patrick și Nona, spunând că Patrick nu a avut suficient timp pentru el de la ieșirea din casă și că ea a trecut prin același lucru cu Emanuel.

Andreea, părerea sinceră despre despărțirea cuplului Sorin-Nicoleta

Andreea a vorbit deschis, din punctul ei de vedere, despre ce s-ar fi putut întâmpla în cuplul dintre Sorin și Nicoleta. A pomenit și numele Xeniei. Să fie aceasta implicată?

"Sorin și Nicoleta nu au aceeași viziune, din păcate. Nu cred că Sorin ar fi atât de aiurea încât să o dea afară din casă. Nu mă așteptam să se despartă atât de repede. Nu știu ce să spun despre adevăratul motiv, doar că sunt persoane foarte orgolioase, foarte înțepate și pur și simplu au alte obiective în viață. El e bărbatul de la țară care muncește, iar ea e mai mult prințesica. Îmi pare rău pentru ei, dar poate că e învățătură de minte data viitoare să nu se vorbească atât de mult și să se facă mai multe lucruri. Știam că Nicoleta și Xenia sunt prietene, dar orice este posibil, s-ar putea ca Xenia să fie implicată.", a declarat Andreea.

Andreea și Emanuel, totul despre o posibilă sarcină

Urmează ca Andreea și Emanuel să aibă un copil? Cei doi nu s-au ascuns și au vorbit sincer despre acest subiect.

"Andreea: Tocmai de aceea stau așa puțin să nu se vadă burta. Glumesc. Am vorbit o dată și am întrebat ce ar fi dacă, că nu știi niciodată, nu ai mereu garanția 100%. Suntem atenți. Ne-am gândit că în cazul în care s-ar întâmpla un accident, ne-am asuma amândoi. Cred că niciunul dintre noi nu simte nevoia acum de un bebe.

Emanuel: Nu. În momentul de față am vrea să ne focusăm pe carierele noastre. Eu am început cu evenimente foarte multe, acum m-au chemat să lucrez în niște companii. Andreea are cred că cea mai tare surpriză în câteva săptămâni, dar nu e vorba de copii. Toată lumea ne întreabă când facem un copil. Nu avem de gând acum. Nici nu stăm să ne gândim la chestia asta. Avem la alte chestii la care să ne gândim.", au mărturisit Andreea și Emanuel, la Culisele Iubirii.

