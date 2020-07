In articol:

”DA, am fost bolnavă de COVID-19 și eu și soțul meu, și unul dintre copii. Suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți trei.”

Aceasta a fost declarația cu care Andreea Esca a deschis interviul acordat lui Cosmin Stan.

Cu inima dschisă, în aceeași manieră sinceră și jovială, cum ne-a obișnuit mereu, iubita prezentatoare de televiziune Andreea Esca a povestit toată experiența COVID-19, resimțită de ea, soțul ei, căt și fiul.

”Niciodată nu te astepți să ți se întâmple ție. Soțul s-a îmbolnăvit primul: avea febră mare, a avut timp de 2 zile, dar am ascoiat-o cu o gastrită sau chiar o toxiinfecție alimentară, pentru că a mai avut probleme de genul.

Ne-am panicat pentru că avea febră foarte mare, de 40 de grade, asa că am sunat la ambulanță. Ni s-a făcut testul, iar el a ieșit pozitiv, eu negativ. A fost transportat imediddat la spital. I-am făcut testul și fiului nostru care locuiește cu noi, iar Aris a ieșit pozitiv. Amândoi au fost internați în același spital.

Mă miram că eu nu am, mi se părea ciuudat că mi-a ieșit rezultatul negativ. După 7-8 zile eram hotărâtă oricum să-mi refac testul. N-am apucat să se împlinească cele 7 zile: când făceam mâncare, nu am mai simțit mirosul de ustori: mi-am dat seama că nu simt deloc mirosul. Mi-am dat seama că nu simt nici gustul, așa că mi-am dat seama că am devenit și eu purtătoare de acest virus.”

Andreea Esca a povestit în continuare ce a făcut-o să-și dea seama că este și ea purtătoare de coronavirus

M-am dus si eu imediat la spital. La sotul meu, lucrurile au fost mult mai grave. Pentru mine, ce i s-a intamplat lui a fost o mare surpriză, pentru că așa cum foarte mulți se găndesc, avem în minte faptul că forma gravă o fac doar cei cu bolic ronice, care au alte probleme anterioare. Iată că Alex, care este un bărbat de 50 de ani, care nu fumează, face sport, duce o viață foarte ordonată, a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei.”

Andreea Esca explică momentul în care a fost anunțată de agravarea stării soțului:



”Eram acasă când fiul meu mi-a dat telefon: ”Pe tata l-au dus la terapie intensivă” .Simteam că leșin, s-a dărâmat lumea pe mine. El este un om puternic, si fizic si psihic, nu-mi venea să cred că tocmai lui i s-a intamplat. A avut nevoie de ventilație mecanică, non intensivă.

Cât a putut vorbi îmi spunea tot timpul ”nu mai pot, este groaznic, așa arată iadul”. Situația se agrava si la un moment dat mi-a spus, ”nu stiu ce să fac, mi se propune să fac transfuzie cu plasmă”. Am zis da, hai să facem asta pentru că lucrurile nu merg spre bine. Și a fost foarte bine, pentru că au început să se îmbunătățească lucurile.”

Prezentatoare de televiziune a abordat și motivul pentru care nu a dat declarații cu privire la starea ei de sănătate, mai devreme:

”Fiecare om are limitele lui. Le mulțumesc celor care m-au privit ca pe un om: un om care poate păți orice. Asta a fost limita mea. Am considerat că prioritar este să mă ocup de sănătatea familiei mele. Nu mă simțeam în stare să dau declarații într-un moment înc are eram preocupată de binele nostru. De la spital și de la înmormântare, nu e nimic de spus.

Nu am luat legătura deloc cu Alex cât am fost internată. Eu am fost internată pe un alt etaj. Noaptea, era un om care implora divinitatea și cerea ajutor tot timpul, toată noapte se auzea.

Este impresionant si incredibil cât de repede te poți deteriora.”

Andreea Esca a explicat de unde crede că a luat virusul

În legătură cu motivul participării la controversata petrecere despre care s-a comentat în presă, Andreea Esca explică, clarificând lucrurile:

”A fost o petrecere in aer liber, cu toate măsurile posibile pentru a fi în siguranță. Noi am purtat măști, dar am avut probabil momente în care am lăsat garda jos, ceea ce a fost foarte rău. Cel mai important lucru este acesta: nu trebuie să lăsăm garda jos.”

În final, prezentatoarea clarifică situația sănătății familiei ei:

„Rezultatul tuturor a fost negativ. Eu sunt bine, Aris este bine, Alex trebuie să mai stea în spital, pentru că va dura mai mult recuperarea.”