Andreea Esca a împlinit 50 de ani. A chemat 70 de invitați la aeroport, după care le-a dat o mare veste! Unde au petrecut

Pe Andreea Esca o cunoaște toată lumea, dar puțini știu care este tradiția sa atunci când vine vorba de petreceri. Nu orice petreceri, ci cele prin care sărbătorește încă un an de viață. Deși își permite să organizeze un eveniment an de an, știrista nu își aniversează mereu ziua de naștere.

Tradiția Andreei Esca este de a-și marca ziua venirii pe lume doar o dată la zece ani, dar atunci pune în scenă un eveniment grandios.

Andreea Esca a împlinit 50 de ani [Sursa foto: Instagram]

Andreea Esca și-a petrecut aniversarea în Istanbul

Anul acesta, la împlinirea a 50 de ani, Andreea Esca a luat prin surprindere pe toată lumea. În mare secret, vedeta a organizat o deplasare și o mega petrecere tocmai în Istanbul, totul pe lux și opulență.

Toți invitații ei au avut ca punct de întâlnire Aeroportul Otopeni, fără să știe încotro se îndreaptă, aflând ulterior că vor ajunge pe tărâm turcesc.

Odată ajunși în Turcia, Andreea Esca a avut nevoie de două autocare pentru a-și transporta invitații la hotelul unde i-a cazat, unul de lux, aflat pe malul Bosforului.

Și asta nu este tot, căci cei 70 de petrecăreți, Andreea Esca, familia, rudele și prietenii ei, au marcat prima petrecere în larg, pe Bosfor, la lăsarea serii, într-un cadru desprins parcă din filme.

Jurnalista a închiriat un vapor întreg pentru a-și serba ziua de naștere plimbându-se pe Bosfor, bucurându-se de o cină tradițional turcească, cu friptură de pui, pachețele de primăvară umplute cu brânză, chifteluțe măcelărești, orez cu legume și tort, ca mai apoi să încingă ringul de dans, chiar și pe ritmuri orientale, sub atenta supraveghere a unui dansator profesionist.

Printre invitații care au petrecut cot la cot cu sărbătorita s-au numărat și Mihai Petre și soția sa, specialist în ale dansului, Lucian Mândruță, chef Adrian Hădean, Cristiana Copos, Amalia Năstase cu soțul ei, prima soție lui Adrian Sârbu, Lavinia Sârbu, Dana Rogoz și soțul ei, dar și familia Andreei Esca: părinții, copiii, soțul și părinții acestuia și multe alte rude.

„Ce simt la 50 de ani? Ca trebuie să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit până acum! Și să mulțumesc familiei, prietenilor, telespectatorilor, colegilor pentru magia din viața mea”, a scris Andreea Esca pe Instagram, în dreptul unor imagini imortalizate în timpul petrecerii din Turcia.