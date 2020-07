In articol:

Andreea Esca a spus tot despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă. După două săptămâni în care toți au criticat-o că nu vorbește despre starea ei de sănătate, știrista a dezvăluit totul într-un interviu. În urma celor spuse de prezentatoare, aceasta a fost dur criticată pentru acțiunile ei de mai multe persoane publice. Deși mulți fani au fost alături de ea și au sprijinit-o după ce au aflat întregul adevăr, au existat și persoane care nu au fost de acord cu ce a spus vedeta TV. O lovitură grea de imagine a primit-o din partea Adelei Chirică, președintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Rare. Adele a criticat-o pe Esca, după ce aceasta a recunoscut că a participat la petrecerea de la malul mării și că nu a purtat mască de protecție.

”Oare dacă în locul Andreei Esca era persoana X tot așa o compătimea lumea și o întelegea? Sau o linșa instant pentru că a fost la party și nu a purtat masca, adică fix ce nu avea voie să facă….cu atât mai mult fiind persoana publică. Sau suntem doar niște ipocriți… ??? E retorică întrebarea… și din nou mă iertați că nu empatizez nici cu lacrimile ei. A suportat consecințele alegerii ei făcută în cunoștință de cauză. Nu a lovit-o o boală nemiloasă brusc și nedrept…Așa că dacă tu alegi conștient să te expui în timpul unei pandemii, nu mai e loc de empatie. Ci poate de învățat niște lecții. Atat. Acum, hai cu pietrele și înjurăturile…”, a scris pe pagina de socializare, Adele Chirică.

Esca: ”Mă simt foarte iubită”

Andreea Esca a ținut să le transmită fanilor cum se simte. Așadar, Esca a postat pe pagina ei de Instagram o fotografie cu un buchet de flori și cu un mesaj: ”Mulțumesc. Mă simt iubită”.

Prezentatoarea a povestit într-un interviu oferit televiziunii la care lucrează, cum și-a dat seama că are coronavirus, la câteva zile după ce fiul ei, Aris și soțul, Alexandre au fost depistați pozitiv. Vedeta de televiziune a mărturisit care a fost clipa în care a realizat că este bolnavă, deși avea un test negativ făcut în momentul în care a aflat că soțul ei este pozitiv de COVID-19.

”Mi s-a părut ciudat că eu nu am, eram hotărâtă să refac testul după 7-8 zile. Numai că nu am apucat și într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam ceva cu cartofi și cu usturoi. Mi-am zis că e ceva ciudat că nu simt mirosul și am început să testez câteva parfumuri și nu simțeam nimic”, a spus Esca.