Andreea Esca a recunoscut în mod oficial că atât ea, unul dintre copii, dar și soțul acesteia au fost bolnavi de COVID-19. Prezentatoarea a povestit într-un interviu oferit televiziunii la care lucrează, cum și-a dat seama că are coronavirus, la câteva zile după ce fiul ei, Aris și soțul, Alexandre au fost depistați pozitiv. Vedeta de televiziune a mărturisit care a fost clipa în care a realizat că este bolnavă, deși avea un test negativ făcut în momentul în care a aflat că soțul ei este pozitiv de COVID-19.

”Mi s-a părut ciudat că eu nu am, eram hotărâtă să refac testul după 7-8 zile. Numai că nu am apucat și într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam ceva cu cartofi și cu usturoi. Mi-am zis că e ceva ciudat că nu simt mirosul și am început să testez câteva parfumuri și nu simțeam nimic”, a spus Esca.

Andreea Esca a fost internată la Matei Balș. Aceasta a mai precizat în interviul acordat că nu știe de unde a luat virusul și că nu crede că de la petrecerea de la Olimp, acolo unde persoane publice nu au respectat măsurile de protecție. A recunoscut că nu a purtat în unele momente mască de protecție.

”A suportat consecințele alegerii ei făcută în cunoștință de cauză”

După interviul în care Esca a dezvăluit tot ce a pățit, atât ea, cât și familia ei, o avalanșă de critici s-a abătut asupra prezentatoarei. O lovitură grea de imagine a primit-o din partea Adelei Chirică, președintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Rare. Adele a criticat-o pe Esca, după ce aceasta a recunoscut că a participat la petrecerea de la malul mării și că nu a purtat mască de protecție.

”Oare dacă în locul Andreei Esca era persoana X tot așa o compătimea lumea și o întelegea? Sau o linșa instant pentru că a fost la party și nu a purtat masca, adică fix ce nu avea voie să facă….cu atât mai mult fiind persoana publică. Sau suntem doar niște ipocriți… ??? E retorică întrebarea… și din nou mă iertați că nu empatizez nici cu lacrimile ei. A suportat consecințele alegerii ei făcută în cunoștință de cauză. Nu a lovit-o o boală nemiloasă brusc și nedrept…Așa că dacă tu alegi conștient să te expui în timpul unei pandemii, nu mai e loc de empatie. Ci poate de învățat niște lecții. Atat. Acum, hai cu pietrele și înjurăturile…”, a scris pe pagina de socializare, Adele Chirică.