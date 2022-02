Andreea Gheorghiță, fata cu acordeonul de la Românii au Talent, sezonul 12. Andra i-a făcut concurentei o mărturisire incredibilă

In articol:

Andreea Gheorghiță, fata cu acordeonul de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurenta de la Românii au Talent 2022 este printre puținele fete care cântă la acest instrument muzical.

Andreea Gheorghiță, fata cu acordeonul de la Românii au Talent, sezonul 12

Andreea Gheorghiță vine din satul Nichiteni, județul Botoșani și are 14 ani. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, cântă la acordeon de la vârsta de 5 ani.

Andreea Gheorghiță le-a povestit juraților de la Românii au Talent 2022 că pasiunea pentru acordeon și-a dobândit-o în ziua în care a văzut instrumentul muzical într-un magazin și s-a îndrăgostit de el.

Citeste si: Radu Enache, copilul minune de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul susține că are un IQ de 150

”Mă numesc Gheorghiță Andreea și cânt la acordeon. De mică am început să cânt, nu prea sunt fete în România, dar în străinătate se găsesc. Sunt printre singurele femei cu acordeonul, dar încerc să devin și eu mai populară cum sunt celelalte fete din țările străine. Am venit aici pentru că foarte multă lume îmi spune că știu să cânt și le place cum cânt și acum am venit să aflu părerea unor specialiști.

Dacă aș câștiga mi-aș lua un acordeon mai performant și roți pe spate pentru tata la mașină. Din România nu știu acordeoniste, dar din afară cunosc”, a spus Andreea, înainte să intre pe scenă.

Citeste si: Vladimir Putin, decizie de ultimă oră legată de gazele naturale din Europa! Ce se întâmpla cu Gazprom..- bzi.ro

Andreea Gheorghiță a mai spus că în familia sa a mai cântat un străbunic la vioară, iar unchiul său cântă la orgă, deci talentul muzical al fetei vine din familie.

Pe lângă pasiunea pentru acordeon, concurentei de la Românii au Talent, sezonul 12, îi mai place să joace șah, să pescuiască sau să joace fotbal.

Totodată, Andreea își ajută și părinții în gospodărie, taie lemne, hrănește animalele și este pasionată de mecanică.

Citeste si: Casiana Biteș, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12. Concurenta suferă de o boală cumplită care îi reduce speranța de viață

Andreea Gheorghiță, fata cu acordeonul de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Andreea Gheorghiță, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Andreea Gheorghiță a primit doar voturi pozitive din partea juraților de la Românii au Talent 2022 și a trecut în etapa următoare a concursului.

Totodată, Andra i-a mărturisit concurentei de la Românii au Talent, sezonul 12, că mai cunoaște o femeie care cântă la acordeon, iar aceea este nimeni alta decât Andreea Marin, prezentatoarea fostei emisiuni, ”Surprize, surprize”.

”Am constatat o chestie foarte interesantă, vorbeai cu acordeonul, era ca și cum ar fi devenit o extensie și ce gândeai părea că vrei să transmiți prin acordeon și asta e foarte mișto. Mie mi-a plăcut foarte mult chestia asta, dacă te lași de acordeon, deși nu îți doresc chestia asta, te poți apuca de actorie. E clar că ai foarte mult în tine de dăruit oamenilor și ai o energie mișto”, a spus Dragoș Bucur.

Citeste si: Daniel Vura, moment viral la Românii au Talent, sezonul 12. Dragoș Bucur: ”Show-ul pe care l-ai făcut îți va atrage foarte mulți fani...”

Andreea Gheorghiță, fata cu acordeonul de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Eu cred că pe lângă energie ai și foarte mult talent și oricum fetele la acordeon sunt o prezență foarte rară în lume, francezii au avut o foarte mare acordeonistă, poate o să avem și noi pentru că ești foarte talentată. Bravo!”, a spus Andi Moisescu.

”Știi pe cine am mai văzut cântând la acordeon, femeie, pe Andreea Marin. Cântă senzațional Andreea Marin la acordeon.

Mă bucur să văd un copil care s-a îndrăgostit de un acordeon văzând unul în vitrină. Mi se pare incredibil, iar dragostea pe care o emani față de acest instrument și față de muzică, mi se pare incredibilă. Mi-aș dori să întâlnesc foarte mulți oameni așa ca tine! M-am bucurat de bucuria cu care ai cântat tu”, i-a spus Andra, concurentei.