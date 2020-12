Andreea Iordache, o tânară mămică, are nevoie de ajutorul nostru! Femeia luptă cu o boală nemiloasă

Andreea Iordache, o tanara mamica, are nevoie de ajutorul nostru! Femeia lupta cu o boala nemiloasa care i-a dat viata peste cap.

In septembrie, Andreea a primit un diagnostic dur din partea medicilor: Limfom Non-Hodgkin agresiv, malign situat într-o zonă atipică – sinusul maxilar drept, aceast limfom fiind de fapt un cancer al sângelui care se localizează într-o anumită zonă. Acum urmează un tratament cu citostatice în țară, iar la începutul anului viitor ar fi necesar să plece la o clinică din străinătate.

“Am trecut prin toate stările posibile de la autoîncurajare, gânduri negre, resemnare, disperare, panică, frică.

Așa cum bine știți o parte din voi, în luna septembrie am primit o veste proastă în ceea ce privește sănătatea și speranța mea de viață. Inițial am fost foarte optimistă și am crezut că este ceva ce se poate rezolva imediat și viața o să reintre în normal într-un timp scurt.

Din păcate nu a fost așa, am aflat că am o boală rară la noi în România care se numește Limfom Non-Hodgkin agresiv, malign situat într-o zonă atipică – sinusul maxilar drept (aceast limfom fiind de fapt un cancer al sângelui care se localizează într-o anumită zonă).

Cred că vă imaginați că am trecut prin toate stările posibile de la autoîncurajare, gânduri negre, resemnare, disperare, panică, frică, care apoi s-au transformat în frustrare, pentru că nu era ceva ce aș fi putut controla, mă gândeam doar la Miruna, fetița mea de 9 ani, și cum va decurge viața ei fără mamă.

Andreea Iordache are nevoie de peste 100.000 de euro

Până în acel moment eram fericită și împlinită pe toate planurile, viața mea era mai mult decât îmi puteam dori și îi mulțumeam lui Dumnezeu în fiecare zi pentru ceea ce îmi oferise însă nimic nu prevestește o nenorocire. Aceasta a căzut ca un trăsnet peste noi și am acceptat-o foarte greu, nu numai eu, ci toți membrii

familiei (părinți, soț, chiar și copil căruia a trebuie să îi explic ca va urma o perioadă mai grea în care mami nu va mai avea păr și nu va mai fi foarte jovială ca înainte). Am acceptat, ne-am montat, ne-am unit forțele și am zis că dacă sunt 1% șanse să câștig această luptă, mă voi lupta fără doar și poate!

În acest moment urmez un tratament cu citostatice la noi în țară, însă anul viitor, în funcție de starea mea

și de situația actuală în care ne aflăm, trebuie să optez pentru operația de transplant cu celule stem necesară la finalul tratamentului chimioterapeutic, la o clinică renumită de Hematologie din Siena -Italia sau varinata a 2 a la clinica AKH din Viena. Costurile aferente în ambele variante depășesc suma de 100.000 de EUR, sumă pe care nu o putem susține în totalitate. Apelez la voi pentru că am nevoie de sprijinul tuturor în această luptă, atât cât se poate financiar însă îmi doresc și mai mult să mă ajutați și cu un gând bun și o rugăciune! Dumnezeu ne ajută necondiționat!

CONTUL ING :

IBAN: RO83INGB0000999910032127

Titular cont: Andreea Cornelia Iordache

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: RON

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

CONTUL REIFFEISSEN :

Titular: Andreea Cornelia Iordache

IBAN: RO02RZBR0000060017433682

Valuta: RON

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod swift: RZBRROBU

CONT ING EURO:

IBAN: RO63INGB0000999911040996

Titular cont: Andreea Cornelia Iordache

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: EUR

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

PayPal https://paypal.me/iordacheandreeacorne?locale.x=ro_RO

REVOLUT

Salut! Poți să-mi trimiți bani pe Revolut cu acest link: pay.revolut.com/profile/andreea6lp

Beneficiar: Andreea Iordache

Aceasta este fundația prin care se pot redirecționa cei 20% din impozit, vă rog să mă ajutați cu redirecționarea către persoanele responsabile, orice aveți nevoie, dovezi, diagnostic sau alte informații sunt aici! https://salveazaoinima.ro/directioneaza-20/

Se descărcă formularul și se completează cu datele firmei iar la plată se specifică numele meu întreg: Iordache Andreea Cornelia. Aceștia fac plata direct către clinica unde mă operez.

Va mulțumesc pentru timpul acordat și vă urez Sărbători fericite alături de cei dragi! Doamne ajută!

Andreea", este mesajul tinerei.

Foto: Arhivă personală