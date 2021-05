Andreea Lodbă este eliminată de la Survivor România 2021. Actrița izbucnește în lacrimi: „Mi-aș fi dorit să nu se termine aici!”

In articol:

În săptămâna unificării de la Survivor România, Andreea Lodbă și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși, dar și Adelina Damian și Marius Crăciun de la Războinici au intrat în cursa pentru votul publicului.

Andreea Lodbă este eliminată de la Survivor România 2021

După ce Zanni și Albert Oprea au ieșit favoriții publicului la Survivor România și au făcut nominalizări, în cursa pentru eliminare au intrat în total patru concurenți.

Citeste si: Zanni este favoritul publicului la Survivor România. Faimosul face o nominalizare surprinzătoare: „Nu pot să înțeleg!”

Andreea Lodbă

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Dintre Andreea Lodbă, Ștefan Ciuculescu, Adelina Damian și Marius Crăciun, actrița de la Faimoși a acumulat cele mai puține voturi din partea publicului Survivor România și părăsește competiția din Dominicană duminică seara. Războinicii rămân în formula de cinci membri, în timp ce în tabăra roșie continuă competiția șase Faimoși.

Reacția Andreei Lodba după ce a fost eliminată din competiția Survivor România

Actrița din serialul „Moldovenii” de la Kanal D a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat că va părăsi competiția Survivor România. Ea spune că și-ar fi dorit să continue lupta pentru supraviețuire din Dominicană, pentru că nu a reușit să demonstreze că poate face performanță pe trasee.

Echipa Faimoșilor

„Se pare că nu-și mai au rost cuvintele acum. Sentimentul e foarte puternic, emoția e foarte puternică. După cum am spus, mi-a ș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui. Sunt conștientă că am venit mult mai târziu în competiție față de colegii mei și nu am reușit să demonstrez la fel de mult ca ei.

Citeste si: Cine este Andreea Lodbă de la Survivor România 2021. Actrița din serialul „Moldovenii” face parte din echipa Faimoșilor

Totodată sunt împăcată că am luat parte la toată aventura. Am învățat extrem de multe lucruri, am conviețuit alături de oameni extraordinari. Mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, care m-au inspirat și mi-au oferit o lecție. Mă bucur că am reușit la Survivor să-mi depășesc limitele, am învățat să înot. Cosmin mi-a oferit sprijinul lui, mi-a sărit de multe ori în ajutor când am fost pe trasee. Sebi, Zanni, Ștefan, Raluca, Elena m-au susținut. Le mulțumesc pentru tot sprijinul”, a declarat Andreea Lobdă, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.