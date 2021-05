Andreea Lodbă, primele lucruri pe care le-a făcut după ce a fost eliminată de la Survivor România: „M-am eliberat...”

In articol:

Andreea Lodbă a fost eliminată în consiliul de duminică de la Survivor România, iar acum așteaptă avionul care să o aducă înapoi în România. A stat câteva săptămâni și a îndurat momente grele în jungla din Repiblica Domincană.

Iată care au fost primele lucruri pe care le-a făcut după ce s-a întors în civilizație.

Andreea Lodbă [Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Lodbă: „ Aș mai fi putut să rămân, aș mai fi făcut față condițiilor”

Actrița din serialul „Moldovenii” de pe Kanal D spune că a fost o experiență inedită. Mai bine de o lună a stat în jungla din Dominicană și a supusă unui stil de viață extrem de greu. A izbucnit în lacrimi în momentul în care Dan Pavel a anunțat-o că a fost eliminată, căci și-ar fi dorit să demonstreze de ce este capabilă. Spune că este convinsă că ar mai fi făcut față condițiilor grele și și-ar fi dorit să mai intre pe traseele de la Survivor România.

„Cinci săptămâni lungi. Aș mai fi putut să rămân, aș mai fi făcut față condițiilor, dar a fost și greu, a fost extraordinar de greu, n-am luptat cu foamea, cu frigul noaptea, ne-a plouat. Au fost conflicte, dar aș mai fi putut să rămân. Mi-ar mai fi plăcut să mai intru pe traseu”, a mai spus fosta Faimoasă la Teo Show.

Andreea Lodbă [Sursa foto: Instagram]

Andreea Lodbă: „ Abia am așteptat să ajung la hotel”

Totuși, abia aștepta momentul în care va reveni la viața cu care era obișnuită. Imadiar cum a ajuns la hotel, Andreea Lodbă recunoaște că a mâncat cât să se sature pentru cele cinci săptămâni în care a fost mai mult înfometată, iar mai apoi și-a făcut un duș, s-a îmbrăcat frumos, s-a aranjat, iar mai apoi s-a odihnit.

„M-am eliberat, ca să spun așa, sunt fericită că am scăpat de junglă. Abia am așteptat să ajung la hotel, prima oară am mâncat, am făcut duș, după care m-am îmbrăcat frumos, că mai aveam câteva haine, m-am machiat, după m-am demachiat și m-am băgat la somn”, a povestit Andreea Lodbă la Teo show.