Andreea Lodbă, tot ce nu s-a văzut la Survivor România. Adevărul din spatele camerelor de filmat: "S-a întâmplat să scape Raluca orezul pe jos..." EXCLUSIV

Andreea Lodbă a fost eliminată de la Survivor România 2021. Faimoasa și-a dorit să mai rămână în competiție, însă eforturile nu fost de ajuns. Astfel, publicul a decis ca cea care pleacă acasă să fie concurenta din echipa Faimoșilor.

Astăzi, Andreea ne-a dezvăluit în exclusivitate ce a însemnat competiția Survivor România pentru ea. Pe lângă faptul că și-a dorit să învețe cât mai multe, a încercat să își cunoască cât mai bine colegii de echipă. Și-a dorit să nu intre în conflice cu ceilalți.

În continuare, Faimoasa a realizat că nu se bucura cu adevărat de lucrurile importante, atunci când era acasă. Chiar și un simplu telefon dat familiei poate însemna extrem de mult.

"De acum incolo vreau sa continui cu sportul, cel putin pentru mine.(…) Nu am apucat să mă cert cu nimeni, mi-am dorit ca dincolo de competitie sa ii cunosc pe toti ca persoane. Stiam ca se va sfarsit si mi-am dorit sa ii cunosc ca oameni. Cea mai importanta lectia a fost legata de importanta familiei. Cand eram acasa la filmari si ma sunau ei mei le respingeam apelurile, poate trecea o zi până vorbeam cu ei. Mi-am dat seama cat de importante sunt cele trei minute să îți suni tatăl sau mama. Mi-am dat seama cât de importanta este mâncarea, acasă facem risipă", ne-a declarat Andreea.

În continuare, la Teo Show, fosta concurentă a mai dezvăluit că această emisiune este mult peste ceea ce se observă la televizor. Munca depusă, eforturile, faptul că nu te poți bucura de lucrurile simple și normale, îi transformă pe participanți în supraviețuitori ai junglei.

S-a întâmplat ca, la un moment dat, Raluca să scape orez pe jos, iar băieții s-au repezit imediat să îl adune.

Condițiile în care a trăit au format-o și mai mult și au transformat-o într-un om atent la nevoile simple.

"Odată s-a intmaplat să scape Raluca orezul pe jos si băieții s-au repezit să îl adune. Dacă s-ar fi văzut acasă, lumea ar fi spus că sunt nebuni. Mi-am dat seama cat de important este o regula de orez. M-am intors alt om, aceasta competitie m-a schimbat foarte mult. Mi-am dat seama ca trebuie să pretuiesc oamenii cu care convietuiesc.

As mai fi rezistat in competitie, abia ma acomodasem cu traiul de acolo, cu foamea. M-au nominalizat Zanni, Elena, dacă nu mă înșel… m-au nominalizat din punct de vedere sport, am considerat că a fost un vot corect. Avand probleme cu inotul, mi-am dat seama ca voi avea probleme mult mai mari pe parcurs si ca la acel moment eram una dintre verigile slabe si de aceea nu ama vut motiv sa ma supar. Le-am spus cp dacă voi fi nominalizată nu mă voi supăra, dar că a contat pentru mine foarte mult că am ajuns acolo", a mai spus Andreea Lodbă, la Teo Show.