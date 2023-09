Andreea Mantea a mărturisit cum reușește să se mențină în formă! Prezentatoarea de la „Casa Iubirii” folosește un truc inedit, care dă roade imediat: „Pot să mănânc și 5 cozonaci”

In articol:

Andreea Mantea este fără doar și poate una dintre cele mai frumoase și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Îndrăgita prezentatoare de la „Casa Iubirii” se poate lăuda cu un fizic de revistă, pentru care nu depune eforturi prea mari, așa cum spune chiar ea.

Ei bine, bruneta are un truc aparte, pe care nu foarte mulți oameni îl cunosc și cu care reușește să se mențină în formă. Iată ce mărturisiri inedite a făcut!

Trucul pe care Andreea Mantea îl folosește pentru a se menține în formă

Andreea Mantea este una dintre cele mai iubite vedete de la noi din țară. Pe lângă eleganța de care a dat dovadă mereu, prezentatoarea TV a fost înzestrată și cu o frumusețe naturală.

Deși foarte mulți oameni o cunosc, puțini știu cum reușește vedeta să arate întotdeauna impecabil. Ei bine, în cadrul unui interviu recent, vedeta a mărturisit că are un secret aparte cu care reușește să nu se îngrașe.

Astfel că atunci când a fost întrebată dacă a ținut dietă în vacanță, ea a răspuns negativ, precizând că întotdeauna vorbește cu corpul ei, iar prin acest truc nu acumulează kilograme în plus, chiar dacă ar mânca și în exces.

„Nu. Cum să mă duc în vacanță și țin dietă?! Nu s-a pus, nu, adică n-am văzut nicio diferență, nu s-a pus. Eu vorbesc cu mine și cu corpul meu și nu-i dau voie să se îngrașe. Nu îi dau voie, știe că nu trebuie să îngrașe și pur și simplu vorbesc cu corpul meu. Și oricum nu mă îngraș, dacă îmi pun în minte, nu mă îngraș pot să mănânc și 5 cozonaci! Universul ăsta e foarte puternic. Poți să încerci, dar trebuie să și crezi, da, adică trebuie să te duci într-o doagă și să rămâi acolo.” , a mărturisit Andreea Mantea, pentru ciao.ro.

Cum și-a petrecut Andreea Mantea sezonul de vară

Vara aceasta, Andreea Mantea și fiul ei, David, s-au bucurat de experiențe cu adevărat inedite.

Cei doi au vizitat destinații spectaculoase, precum Iordania și Bali.

Deși nu au putut merge în Dubai, o locație foarte frecventată de majoritatea vedetelor, îndrăgita prezentatoare și băiețelul ei au văzut alte locuri interesante, care le-au plăcut la maximum.

„Am fost în Iordania la Marea Moartă, a fost interesant la Marea Moartă. Am fost la Petra da, am fost în deșert Wadi Rum, a fost o vacanță pentru fiul meu, mai mult. Pentru că își dorea foarte tare și în deșert. În Dubai nu aveam cum să ajungem că erau 60° și am mers în Wadi Rum, unde erau vreo 27. In Petra mi-am dorit și eu și el să mergem. Chiar a fost interesant, iar apoi în Bali, unde a fost foarte frumos și pentru mine și pentru el.”, a mai spus îndrăgita prezentatoare, pentru aceeași sursă citată mai sus.

