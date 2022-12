Andreea Mantea a povestit cum a fost înșelată. Amănunte nebănuite: „Nu mai vedeam. Mi-a amorțit tot corpul, am căzut din picioare”

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV din România. Vedeta are parte de un număr foarte mare de fani care îi sunt alături în mediul online în orice situație. Aceasta a câștigat simpatia oamenilor prin frumusețea și sinceritatea de care a dat mereu dovadă.

Andreea Mantea vorbește despre cum a fost înșelată

De-a lungul timpului, Andreea Mantea a trecut prin multe perioade grele. Prezentatoarea TV a trecut prin multe despărțiri dureroase, ba chiar a fost și înșelată. În cadrul emisiunii “Fiță cu Adiță”, aceasta a povestit amănunțit cum a aflat că a fost înșelată în trecut și ce a simțit în acel moment. Șocul a fost atât de mare încât frumoasa brunetă își simțea corpul amorțit și nu se mai putea ține pe picioare, iar lacrimile au început să îi curgă pe față fără ca ea să își dea seama. Nu a fost prima dată, însă, când Andreea Mantea a fost înșelată. Chiar ea a recunoscut că toți bărbații din viața ei au călcat strâmb.

„Am și auzit, am și văzut. Am văzut și mesaje. Nu am văzut (n.r în fapt), doar am auzit, asta a fost cea mai dureroasă, asta m-a îngenuncheat. Plăcerea simțită. Nu mai auzeam, nu mai vedeam, mi-a amorțit tot corpul, am căzut din picioare, îmi curgeau lacrimile fără să-mi dau seama. Am luat-o pe alte...”, a declarat, la Fiță cu Adiță, celebra prezentatoare TV.

Andreea Mantea a împlinit 36 de ani

În urmă cu câteva luni, Andreea Mantea a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ani. Iubita vedetă a fost în centrul atenției în acea zi și încă de la miezul nopții urările de la mulți ani nu au întârziat să apară. Prezentatoarea a primit un cadou foarte emoționant din partea unei prietene, este vorba despre un tablou cu ea și cu fiul acesteia, David, dar și un coș cu flori. Andreea le-a împărtășit fanilor dorința cu care intră în noua sa vârstă.

„Un an nou începe! Să fie cu sănătate, multe zâmbete, bunătate, fericire, iubire, realizări, dorințe și rugăciuni ascultate și îndeplinite! ...și un strop de magie la nevoie! Așa să fie! Vă mulțumesc din toată inima și din tot sufletul pentru urări și mesaje! Sunteți minunați”, a transmis într-un videoclip pe care l-a postat în acea zi prezentatoarea TV.