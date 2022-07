Andreea Mantea, a trăit cele mai intense emoții alături de fiul ei! David a avut parte de un moment unic: „A plâns 3 ore fără oprire”

In articol:

Andreea Mantea se numără, fără doar și poate, printre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar la fiecare apariție de-a sa, telespectatorii o urmăresc cu sufletul la gură. De asemenea, de-a lungul carierei sale, bruneta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care o urmăresc pe vedeta Kanal D la orice pas.

Totodată, de precizat este că, Andreea Mantea îi răsplătește pe admiratori, iar bruneta îi ține la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu fanii săi din mediul online atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci fiul ei, David, a terminat clasa a II-a, iar pe internet, Andreea Mantea s-a declarat extrem de fericită, dar și emoționată, dezvăluind despre băiatul ei că a plâns trei ore.

„Gata clasa a 2 a! Eu nu mai pot de fericire, el a plans 3 ore fara oprire. A adormit in suspine…”, a scris Andreea Mantea, pe Instagram.

Cum și-a câștigat Andreea Mantea primii bani

Vedeta Kanal D este apreciată și iubită de aproape toți românii, însă până a ajunge una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, bruneta a lucrat într-un domeniu cu totul diferit față de cel în care activează în prezent.

Mai precis, Andreea Mantea și-a câștigat primii bani ca picoliță într-un restaurant, pe vremea când avea doar 15 ani.

„Pe la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu. Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: Da. Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o. Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi.”, a spus vedeta într-un interviu pentru Formula As după cum notează ciao.ro.

