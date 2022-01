Andreea Mantea, adevărul despre burtica de gravidă! Fanii suspectează că este însărcinată, însă lucrurile stau altfel! Cum a reacționat David? „E foarte rău”

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare tv din România. Vedeta s-a afișat în ultima perioadă cu o burtică suspectă pe rețelele de socializare, susțin fanii. Admiratorii brunetei sunt convinși că este din nou însărcinată, însă adevărul se pare că este altul.

Andreea Mantea le-a mărturisit fanilor că doar într-un an de zile, ea s-a îngrășat 14 kilograme. Aflată la sală alături de fiul ei, David, prezentatoarea a intrat pe Instagram și le-a spus fanilor ei că vrea să slăbească din nou și să ajungă aproape de forma inițială.

Andreea Mantea: E foarte rău! Foarte, foarte rău, nu e bine deloc! Nu zic 47, cum era pe vremurile bune, dar măcar 50 sau 52, dar nu 66! Am luat 14 kg într-un an...

David: Păi, nu mai mânca.

Andreea Mantea: Pe bune? El este aici să îmi ridice moralul. Nici tu nu mai mânca! El vorbea...

Fanii Andreei Mantea cred că vedeta este însărcinată [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea, prima reacție după zvonurile că ar fi însărcinată

Andreea Mantea a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce a aflat că este din nou „însărcinată” în presă.

În realitate, vedeta a mărturisit că doar s-a îngrășat și nu este vorba despre nicio sarcină. De mai bine de doi ani, celebra prezentatoare tv a dezvăluit că citește în presă știri despre sarcina ei, dar care nu există.

„Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt insarcinată de vreo doi ani. Cumva am intrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă, Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată.

Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeti-mă.(...) De doi ani încoace, mă de doi ani...nu, nu sunt, sunt doar grasă", a spus Andreea Mantea, pe Instagram, în urmă cu câteva săptămâni.

