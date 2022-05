Andreea Mantea destăinuie secretele din Camera Roșie. Ce se întâmplă în spatele camerelor din Casa Iubirii: ”Pur și simplu cred că așa este scris” | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Mantea se regăsește complet în noul ei proiect de la Kanal D, „Casa Iubirii”, un show în care concurenții luptă pentru iubire ca să le cucerească și inimile celor de acasă.

Andreea Mantea: „ La prima lor intrare în Camera Roșie este mai greu să-și stăpânească emoțiile”

Prezentatoarea spune că, în ciuda bravadei pe care o arată cei din casă atunci când sunt filmați, emoțiile și îndoielile le dau de furcă când nu sunt în fața camerelor.

Andreea Mantea a acordat un interviu exclusiv pentru wowbiz.ro chiar în culisele show-ului „Casa Iubirii”, mai exact în camera în care se fac toate destăinuirile, Camera Roșie. Acest loc are un rol special în emisiune pentru că le permite cuplurilor sau potențialelor cupluri să vorbească deschis și direct, departe de ochii și urechile celorlalți din casă. Această intimitate le pune, totuși, probleme prima dată când se trezesc față în față cu cineva față de care simt ceva.

„Este tare plăcut să te uiți la ei, să-i vezi cum sunt în casă, și să-i vezi cum sunt aici, în Camera Roșie. Descoperi o parte mai sensibilă a concurenților. Cred că încet, încet, Radu o să se teamă să mai intre în Camera Roșie din cauza Kingăi. La prima lor intrare în Camera Roșie este mai greu să-și stăpânească emoțiile. Se vede că le este puțin teamă, pentru că se gândesc <<Oare ce o să zică? Aoleu, mi-au transpirat palmele!>>”, a declarat Andreea Mantea într-un interviu exclusiv pentru wowbiz.ro.

Andreea Mantea: „Avem un cuplu nou și încă un cuplu în devenire”

Când concurenții trăiesc împreună în aceeași casă și ajung să se cunoască foarte bine, inevitabil relațiile dintre ei evoluează în moduri uneori imprevizibile. Andreea Mantea n-a putut să dea chiar totul din casă, însă ne-a dat un mic indiciu despre ce ne rezervă show-ul în viitorul apropiat.

„Avem un cuplu nou și încă un cuplu în devenire. Am existat și asta e suficient pentru ei. Cred că pur și simplu așa este scris, să se unească în fața mea. Să se întâlnească, să se cunoască și să lege această relație sub bagheta mea”, a mărturisit Andreea Mantea echipei WOWbiz, într-un interviu savuros difuzat și pe canalul de youtube WoWnews.

Apropierea dintre concurenți și patima cu care trăiesc fiecare clipă petrecută în „Casa Iubirii” au convins-o pe Andreea Mantea că este în locul potrivit și în proiectul potrivit pentru că, sugerează ea, iubirea înseamnă cu adevărat viață.

„Iubirea, fiind cel mai puternic sentiment de pe Pământ, fiind singurul lucru care face lumea să funcționeze, le are pe toate. Iubirea are și sentimente bune, și sentimente rele. Este un lucru complex, fără de care noi nu am putea trăi. Am fi niște oameni seci, groaznici, fără să simțim, fără să zâmbim, fără să avem o trăire”, a adăugat Andreea Mantea.