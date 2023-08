Andreea Mantea, experiență inedită în Bali! Prezentatoarea și fiul ei s-au bucurat pe deplin de momentul unic. Ce mesaj a transmis vedeta: „Am fugit de maimuțe”

In articol:

Andreea Mantea a plecat într-o vacanță pe cinste, în Bali. Prezentatoarea de la emisiunea „Casa iubirii” nu a plecat singură, ci însoțită de fiul ei, David. Cei doi au trăit din plin fiecare moment, iar una dintre experiențele inedite au vrut să o împărtășească și cu urmăritorii de pe rețelele de socializare.

Andreea Mantea, experiență unică în Bali

Iată de ce au avut parte îndrăgita moderatoare și fiul ei!

Andreea Mantea este de departe una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. Pe lângă acest aspect, frumoasa prezentatoare este foarte apreciată de o mulțime de oameni. Recent, ea a plecat într-o vacanță bine meritată, în Bali, o destinație pe care și-a dorit de mult timp să o viziteze.

Pe contul ei oficial de instagram, moderatoarea de la emisiunea „Casa iubirii” a postat o fotografie cu răsăritul și a ținut să le transmită oamenilor un mesaj. Chiar în ziua de Sfânta Mărie, bruneta a avut parte de o experiență cu adevărat inedită și de ținut minte. Aceasta împreună cu fiul ei au urcat pe un munte, la apropae 2000 de metri altitudine, și au avut parte de un peisaj ca din povești.

Ea a mărturisit că au trecut prin toate stările, mai ales că i-au prins și ploaia și au fugit de maimuțe, însă momentul a fost superb.

„Am petrecut această zi de sărbătoare sfântă total diferit de cum mi-aș fi imaginat. Nu am fost la țară sau la biserica sau în Kefalonia să văd cum urcă serpisorii la icoană Maicii Domnului așa cum obișnuiam. Am urcat pe un munte prin Bali ca să vedem răsăritul de la aproape 2000 de m altitudine. Muntele Batur. Ne-am pornit pe la 03.00, am ajuns la baza la 04.00 și am urcat și tot urcat până la 06.30. Ne-a plouat, am tremurat, am fugit de maimuțe, dar experiența a fost superbă.

Ne-am relaxat apoi la niște izvoare cu apă termală, ședința de theta healing, masaj și apoi o baie fierbinte. Acum suntem în pat, David sforăie de fug toți ghecko de pe pereți, iar eu abia mai văd ce scriu.” a scris prezentatoarea, pe contul ei oficial de instagram.

Andreea Mantea și David, experiență inedită în Bali [Sursa foto: Instagram]

Ce a spus îndrăgita prezentatoare despre vacanța în Bali?

Tot pe rețelele de socializare, Andreea Mantea le-a spus urmăritorilor că una dintre dorințele sale era aceea de a vizita Bali, dar tot timpul a pus pe pauză acest vis. Iată ce de data aceasta, frumoasa prezentatoare nu a mai stat pe gânduri și a plecat în vacanța mult așteptată.

„Când ai doar câteva zile libere și vrei să pleci undeva, nu ai curaj să te aventurezi foarte departe, pentru că te întorci și mai obosit, dar prea am pus pe pauză multe dintre dorințele mele… Așa că de ceva vreme nu mai stau pe gânduri. Acționez! Îmi îndeplinesc din dorințe. Și uite așa, am ajuns și în Bali.”, a mai spus vedeta în mediul online.