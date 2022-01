Andreea Mantea, în lacrimi la TV! Drama suferită de celebra prezentatoarea tv, în ultimele luni: "Apare o persoană care te pune la pământ și calcă peste tine"

In articol:

După ce a primit mai multe critici din partea celor de acasă pe seama kilogramelor în plus, Andreea Mantea și-a deschis sufletul în fața camerelor de filmat și a povestit despre afecțiunea cu care se confruntă de luni bune.

Andreea Mantea a izbucnit în lacrimi, la TV

Andreea Mantea a dezvăluit că se luptă de mai mult timp cu o boală autoimună, care o împiedică să își mențină greutatea și să mănânce tot ceea ce își dorește. Mai mult, se pare că vedeta are și anumite alergii la unele alimente, motiv pentru care este nevoită să umble mereu cu pastilele în buzunar: "Nu ne îngrășăm dintr-odată. Nu are nicio legătură. Într-adevăr, am o boală autoimună. Nu vreau să vorbesc despre asta, este un subiect extrem de sensibil și îmi este foarte greu. Îmi este greu să trăiesc cu toate interdicțiile pe care le am. Pe lângă asta, mai am și niște alergii.

Andreea Mantea [Sursa foto: Captură KANAL D]

Sunt alergică la ceapă, de exemplu, și la cireșe, fructe de mare. Mă încăpățânez și tot mănânc un strop, dar am pastilele, care țin în frâu. Iau pastile în fiecare zi(...) Eu nu vreau să mă gândesc că sunt bolnavă. Am o afecțiune și punct. E acolo, trăiesc cu ea, nu vreau să mă gândesc. Vreau să trăim optimist. De o viață eu mănânc orice și de oriunde. De prin toamnă am început să observ că nu mă mai încap hainele.", a povestit Andreea Mantea, la "Teo Show".

Cu toate acestea, afecțiunea de care suferă nu a fost singura problemă căreia prezentatoarea Kanal D a trebuit să îi facă față. Ea a mărturisit că nu a mai avut puterea de face o schimbare în viața ei, din cauza unei situații recente, care a "pus-o la pământ": "Lăsând la o parte această condiție, nu aveam starea și puterea necesară. La un moment dat, în viața oricărui om apare o persoană sau o situație care te pune la pământ, fie ceva grav în familie, fie o relație toxică, fie ceva care te pune la pământ. După ce te pune la pământ, mai calcă și peste tine și te bagă acolo cu totul. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am reușit să mă eliberez și m-am ridicat un pic.

Am văzut ce se întâmplă în jurul meu și trebuie să lucrez la mine. Mi-am dorit foarte mult să vin astăzi să le zic persoanelor care sunt într-adevăr mai plinuțe să nu bage în seamă nimic din ce li se spune. Sunteți minunate așa cum sunteți. Dacă simțiți nevoia să faceți mișcare, faceți mișcare. Acum sunt foarte fericită, sunt foarte bine. E foarte plăcut când scoți capul din pământ. Mi-a luat câteva luni bune să ajung aici.", a declarat Andreea Mantea, în lacrimi.

"Pur și simplu mi-a deschis ochii"

Andreea Mantea a dezvăluit că un mesaj primit de la sora ei a fost cel care a reușit să o scoată din starea în care se afla de câteva luni. De asemenea, vedeta susține că acele rânduri chiar i-au deschis ochii, fiindcă a realizat că fiecare persoană duce o luptă interioară: "Am primit un mesaj de la sora mea într-o zi, l-am citit, am plâns și pur și simplu mi-a deschis ochii. Sfaturi primești mereu, dar este un moment când în viața fiecărui om apare cineva sau ceva care te face să deschizi ochii.

În viața fiecărui om există ori o relație nefericită, o căsnicie toxică, o problemă în familie, trebuie doar să înțelegem că suntem singuri pe acest pământ. Nu poți să tragi pe nimeni de mânecă.", a încheiat Andreea Mantea, la "Teo Show".

