Andreea Mantea a spus în repetate rânduri despre băiatul ei, David, că este șarmant cu colegele lui și are deja și câteva admiratoare.

Preferata lui pare să fie Ana, o fetiță simpatică, despre care David afirmă deja că este "iubita lui".

Andreea Mantea i-a filmat pe copiii, în cel mai nou episod al ei de vlog, postat pe Youtube. În imaginile surprinse de la cabina de machiaj, David împreună cu Ana s-au jucat împreună, cu fardurile de make-up și au luat parte și la un scurt interviu realizat de vedeta Kanal D.

, și-a întrebat Andreea Mantea băiețelul.După ce juniorul a afirmat că da, mama lui a vrut să știe mai multe detalii, așa cum obișnuiește să facă și cu concurenții de la Puterea Dragostei.

"Da? De ce o iubești?”, a mai intrebat vedeta.

"Pentru că are o antenă", a răspuns David, arătând spre părul prins în coadă al fetei. "Dacă nu are, tot o iubesc, pentru că are părul scurt ca mine. Acum e ca o fată”, a mai spus David.

Întregul moment poate fi urmărit în clipul de mai jos.

Ce a răspuns Andreea Mantea când a fost întrebată de iubit

În timp ce fiul ei David vorbește deschis despre iubita lui, mama copilului este ceva mai misterioasă și preferă acum să își păstreze viața personală cât mai departe de lumina reflectoarelor.

În ultima perioadă, Andreea Mantea a vorbit despre sentimentele ei, despre surprizele pe care i le face bărbatul din viața ei, însă niciodată despre identitatea lui.

Unii sunt de părere că este vorba despre Cristi Mitrea, tatăl fiului ei, însă vedeta nu a confirmat acest lucru. Se știe că frumoasa bruneta este în relații bune cu tatăl lui David, dar până acum nu a dat de îneles că ar fi altceva între ei decât o prietenie de dragul copilului pe care îl au împreună.

O echipă WOWbiz.ro a vizitat-o recent pe Andreea Mantea la Istanbul, acolo unde frumoasa vedetă Kanal D este gazda show-ului Puterea Dragostei. Într-un interviu pe care ni l-a acordat chiar în cabina sa, Andreea Mantea a vorbit despre viața sa în Istanbul, despre fiul său, însă când a fost întrebată despre iubit, frumoasa brunet a evitat răspunsul într-un mod inedit.

”Cum e viața ta dincolo de televiziune, de David? Există cineva în viața Andreei Mantea?”, a fost întrebarea la care Andreea Mantea s-a întors să se uite în oglindă, s-a studiat un pic și s-a întors spre microfon…”Tu îți dai seama că trebuie să-mi pun acum gene?”, încercând să evite întrebarea.