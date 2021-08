Andreea Mantea, mărturisiri dureroase despre relația dintre David și Cristi Mitrea: ”Practic chinuiam copilul și-l dădeam unui necunoscut”

Andreea Mantea [Sursa foto: Captură YouTube] 10:39, aug 17, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Andreea Mantea, prezentă în emisiunea ”În Oglindă” moderată de Mihai Ghiță, a făcut dezvăluiri dureroase despre povestea de dragoste dintre ea și tatăl copilului ei. Prezentatoarea de televiziune a povestit cu lux de amănunte cum l-a cunoscut pe Cristi Mitrea, cum s-a înfiripat povestea de dragoste dintre ei doi, cum a aflat că este însărcinată și cum a venit pe lume David, minunea ei.

Vedeta a dezvăluit că, în perioada în care tatăl băiatului ei a apărut în viața ei, atunci s-a lăsat dusă de val și s-a gândit că este îndrăgostită. Ei bine, magia avea să se termine la scurt timp, când Andreea a deschis ochii și s-au despărțit.

” Niște oameni foarte buni au creat acea magie între noi. Pe mine m-a prins pe picior greșit și probabil foarte plictisită. E crunt că spun lucrurile astea acum, nu? Am lăsat lucrurile să intre în viața mea într-un moment în care avea prea mult loc. Dacă eram prinsă în ceva, probabil nu mă interesa. Dar pentru că aveam prea mult timp și a fost și contextul de așa natură, m-am lăsat dusă de val și am zis „da, sunt îndrăgostită, da, e minunat, este fantastic”. Când am pus piciorul în România s-a dus magia și atunci am deschis ochii și ne-am despărțit, ne-am văzut fiecare de drumul lui.

Doar că acele apariții care erau în contract ne-au făcut să ne reîntâlnim și să ne reîntâlnim și să ne aducem aminte și cam așa sunt fetele astea crescute cu tați mai duri. Cumva noi căutăm același model, să fie dur, să îți interzică lucruri. Cumva mie îmi plăcea că îmi interzicea lucruri, e și asta o boală. E bine că m-am trezit și e bine că am conștientizat lucrurile astea. Și am zis stop. Dar ne tot reîntâlneam, ne reîntâlneam și când ne-am întâlnit ne-a fost prea dor unul de celălalt. Și după ce ne-a fost dor ne-am văzut de drum”, a povestit Andreea Mantea.

Andreea Mantea[Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a aflat Andreea Mantea că este însărcinată

Andreea Mantea a vorbit deschis și despre momentul în care a aflat că așteaptă un copil, mărturisind că s-a simțit fericită, dar și speriată în același timp pentru că nu știa cum să facă și ce să facă.

” David nu a fost planificat și nu cu el. Îmi doream copii, dar… Când am aflat că sunt însărcinată eram la filmări, prin Portugalia. Nu am vrut să cred. Eram în țară prima dată când am simțit că eram însărcinată. Eram in trafic, mă grăbeam să ajung undeva și o mașină și-a schimbat banda și farurile au fost îndreptate spre mine. Când am văzut farurile, m-am speriat și mi-am dus mâna la burtă că am crezut că ăla o să intre în mine. Atunci mi-am dat seama că sunt însărcinată. Dar pe cât eram de fericită, pe atât eram de tristă și de speriată și nu știam ce să fac și cum să fac.

Cel mai greu mi-a fost când am născut. David mi-a fost alături când am născut, atât. Dar mă bucur că am ales așa. Toată lumea spunea „ce ne facem? o să crească copilul și ce o să îi spui”. Copilul meu o să fie pregătit să audă tot ce o să îi spun, să audă ce s-a întâmplat. Eu vorbesc cu el normal, ca și cum aș vorbi cu un om mare, încerc să îi explic tot. Vreau să înțeleagă tot, să nu aibă semne de întrebare”, a mai spus Mantea.

Andreea Mantea si David[Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea, despre relația dintre David și Cristi Mitrea

Celebra moderatoare de televiziune a vorbit și despre relația dintre David, copilul ei, și Cristi Mitrea, tatăl acestuia. Andreea a recunoscut că băiețelul ei nu întreabă de tatăl lui și că nu-și dorea să meargă la Mitrea. Zis și făcut. David și Cristi Mitrea nu se mai văd, după cum a dezvăluit Mantea.

” Copilul nu întreabă „unde e tata?”. Întreba. Nu vrea să știe de tata, nu îl interesează, nu vrea să audă. Când trebuia să plece la el se prindea de draperie și ținea foarte strâns și plângea. Și eu toate astea tot i-l dădeam pentru că m-am luat după gura lumii. „Trebuie să aibă copilul o legătură cu tatăl”. Nu, nu trebuie, cine a zis?! Este greșit! Depinde cine este tatăl, cum este tatăl, ce fel de legătură vor avea. Mi-l aducea și era alt copil, era introvertit, nu mai vorbea, nu comunica. Acum nu se mai văd. Era alt copil și mă speria. El e un copil cu zâmbetul pe buze, întreabă tot timpul. Un copil care încetează să mai vrea să afle lucruri, să vorbească, nu este bine. Nu mai era copilul meu și nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Practic chinuiam copilul și îl dădeam unui necunoscut. Și era atât de supărat… Când am luat eu hotărârea și am făcut așa cum am zis eu, așa a fost cel mai bine”, susține Andreea Mantea despre relația dintre David și Cristi Mitrea.