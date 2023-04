Andreea Mantea, provocare inedită pentru Bianca Comănici! Ce au făcut cele două în vacanța din Mexic: "Am mâncat gândaci" | EXCLUSIV

In articol:

Ediție specială “Bărbați vs Femei” cu Bianca Comănici și Bogdan Mocanu despre ce au făcut în vacanța de Paște. Bianca Comănici ne povestește despre ce a făcut în Mexic, iar Bogdan despre vizita la părinții lui și despre ce a făcut acasă, la părinții lui Jador.

În plus, avem imagini exclusive comentate de cei doi cu ce au făcut în vacanță.

Bianca Comănici, provocată de Andreea Mantea să mănânce gândaci

Bianca Comănici a petrecut Paștele alături de Andreea Mantea, în Mexic. A fost o vacanță reușită, cu multe provocări, chiar ea declarând acest lucru.

"Am stat cu Andreea Mantea, ne-am plimbat, am mâncat burrito, am băut tequila. Ne-am plimbat cu feribotul.", a spus Bianca Comănici.

Că tot vorbeam de provocări, Bianca a arătat publicului, în cadrul emisiunii pe care o moderează, imagini direct din Cancun. Acolo, se vede cum Andreea Mantea a provocat-o pe Bianca să mănânce gândaci. Bruneta nu s-a dat înapoi și a luat câteva linguri, spunând că sunt chiar buni la gust. Bogdan Mocanu a intervenit imediat cu replica.

"Bogdan: Deci vreau să comentăm. Tu ai fost în Mexic și nu mi-ai adus gândaci.

Bianca: Am cumpărat alții, am acasă. Am cumpărat de la aeroport. Ăștia erau prăjiți nu știu cum cu sare și cu lămâie, dar am acasă mai picanți. Sunt buni și ăia.

Bogdan: Ce aș mânca, ce poftă mi-ai făcut!

Bianca: Asta a fost prima mea masă în Mexic. Chiar a fost o experiență de neuitat.", au discutat cei doi, la Bărbați vs Femei.

Și Bogdan Mocanu a avut un Paște special, petrecându-l alături de Jador. Cei doi s-au apropiat și mai tare și s-au distrat la maxim alături de familiile lor.

Bianca Comănici și-a cumpărat casa mult visată

Bianca Comănici este în culme fericirii după ce i s-a îndeplinit dorința la care visa de anul trecut. Tânăra nu a putut rezista și a împărtășit momentul cu urmăritorii din online. Frumoasa brunetă s-a mutat în noua ei casă și este mai fericită ca niciodată. Tânăra a postat și o fotografie în mediul online în care le mărturisea fanilor că plănuia să-și cumpere casa încă de anul trecut. Acum, Bianca Comănici și-a îndeplinit scopul și se simte împlinită.

„ În urmă cu un an mi-am propus să am această casă! Acum este a mea.”, a fost mesajul transmis de Bianca Comănici, la Instastory.

