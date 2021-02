Andreea Mantea, sfâșiată de durere la cimitir! A vorbit despre cel mai greu moment din viața ei: „Ea nu mai e. Mă duc acolo și...„

In articol:

În ediția de luni, 8 februarie, a emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea”, frumoasa prezentatoare de televiziune și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Este vorba despre moartea bunicii ei, căreia îi duce dorul neîncetat.

Bruneta a avut parte de un moment sfâșietor, la cimitir, acolo unde

merge des pentru a vorbi cu femeia pe care a considerat-o a doua mamă și căreia îi povestea orice pe vremea când încă trăia. Și cu toate că nu mai este, Andreea continuă să își viziteze bunica, la mormânt, acolo unde se oprește de fiecare dată când simte nevoia să se descarce.

Printre lacrimi, prezentatoarea tv a povestit cât de mult și-ar dori ca bunica ei să fie încă în viață pentru a-l cunoaște pe David, băiețelul ei și pentru a putea să îl învețe tot ce a învățat-o pe ea când era copil.

„Mereu am simțit-o pe mamaia ca pe mama mea. Mama se supără dacă vede asta! Am simțit că am două mame!(...) Mult! Îmi lipsește foarte mult, îmi lipsește enorm, pentru că aveam curajul să-i spun orice. Tot, tot! Non stop îmi lipsește, non stop, non stop, non stop. Să vorbesc cu ea, să stea cu David, să-l cunoască pe David, să vorbească cu David, să-l învețe și pe el ce m-a învățat pe mine, să nu știu, să vorbesc cu ea, să mă duc la ea, să stau cu ea, să o aud, să o văd, să o simt, să facă ceva, să mă certe, să mă certe când greșesc, wow ce mă certa.

Ai văzut cum merg oamenii la psiholog, se duc și spun tot la psiholog, eu mă duc la ea și îi spun tot, încă, și acum. Pentu că dacă ea nu mai e, mă duc acolo și spun acolo, că nu am unde, și-i povestesc ei tot, și-i spun, și-i spun. Știi ce cred, că ea în continuare mă ajută. Sunt multe lucruri pe care unii oameni nu le-ar crede dacă le spun.”, a mărturist Andreea Mantea, printre lacrimi, în emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea.( VEZI ȘI: Andreea Mantea și-a făcut testul COVID-19! Bruneta a izbucnit în lacrimi când a văzut rezultatul: „Mi-a fost frică...” VIDEO)