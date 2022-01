Andreea Marin a fost cerută de soție? Detaliul care le-a atras atenția fanilor: "Cel mai frumos început"

In articol:

Andreea Marin și-a luat fanii prin surprindere la început de an, după ce s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată. Plecată în vacanță, la munte, vedeta a postat mai multe fotografii, într-un cadru de vis. Cei de acasă au observat însă imediat că pe degetul prezentatoarei TV se află un inel superb și au început să își pună deja zeci de întrebări.

Andreea Marin: "Cel mai frumos început"

Andreea Marin a ținut să marcheze începutul noului an într-un fel aparte, așa că a dat agitația urbană pe o vacanță mult așteptată. Vedeta nu a uitat să împărtășească nici cu cei care o urmăresc momentele petrecute în natură și a decis să posteze câteva fotografii făcute în vârf de munte.

Chiar dacă peisajul a fost cel care le-a furat privirea prima oară fanilor, aceștia nu au putut să ignore inelul de pe degetul prezentatoarei TV și mesajul transmis pe contul ei personal: "Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noul an!", a scris Andreea Marin pe Instagram, în dreptul imaginilor de la munte, care au strâns mii de aprecieri.

Andreea Marin: "Nu are nicio importanţă dacă ai un act"

Andreea Marin a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă are de gând să îmbrace din nou rochia de mireasă și să pășească în fața ofițerului de stare civilă.

Vedeta a dezvăluit că experiența de viață a făcut-o să nu își mai pună speranța într-un act, de-a lungul timpului: "Eu sunt trecută prin viaţă şi aşa am ajuns să consider. Nu are nicio importanţă asta, că dacă ai un act şi nu eşti bine… la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani, lucrurile deja se aşază, ştii ce limite ai, ce poţi şi ce nu. Pe de altă parte, nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Ştiu cine sunt.", a spus Andreea Marin, pentru impact.ro.

