Andreea Marin a spus adevărul despre relația cu Ion Țiriac. S-a spus că ar fi primit și inelul de logodnă: "Este onorantă o relație cu un astfel de om"

Ani de zile presa a scris că Andreea Marin și Ion Țiriac ar fi avut o relație. Zvonurile au fost întărite și de prezența celor doi împreună la Gala Viva.

S-a iubit Andreea Marin cu Ion Țiriac?

Andreea Marin și Ion Țiriac, împreună la un eveniment[Sursa foto: MediaFax Foto]

Andreea Marin este una dintre cele mai mari vedete pe care le are România și de când se află în lumina reflectoarelor, a ținut și primele pagini ale ziarelor. Ani de zile s-a scris că Andreea Marin și Ion Țiriac au avut o relație. Mai mult, apropiați de-ai vedetei ar fi declarat la un moment dat că omul de afaceri Ion Țiriac ar fi cumpărat și inelul de logodnă pe care urma să i-l ofere Andreei Marin. Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", "zâna Surprizelor" a lămurit întreaga poveste.

"Este extrem de stupidă această poveste și o să vă spun de ce.

În primul rând nu aș fi negat să vă spun un adevăr. Ipotetic vorbind este onorantă o relație cu un astfel de om. Așa cum l-am cunoscut eu pe Ion Țiriac este un om extraordinar. Am tot respectul pentru el și mi-a fost un prieten de nădejde. Eu nu am cuvintele prin care să descriu o relație cu un om de calibrul domniei sale. Și până la urmă atât de stresantă a fost presiunea unei părți de presă, încât eu am decis că îi fac rău omului acesta.Pur și simplu lucrurile erau duse într-o extremă care nu avea nicio legătură cu realitatea. Nu văd de ce aș nega că am avut o relație cu cineva cu care e onorant să ai o relație dacă ar fi fost cazul. Nu a fost cazul. Da, a fost o prietenie pe care o prețuiesc și astăzi și îmi e drag de omul acesta și am tot respectul și am învățat enorm de la el.",a spus Andreea Marin.

Ce ar fi răspuns Andreea Marin dacă ar fi fost cerută în căsătorie de Ion Țiriac

Andreea Marin, despre zvonurile cu privire la relația cu Ion Țiriac[Sursa foto: MediaFax Foto]

Andreea Marin a spus că povestea inelului nu este adevărată și nu avea cum să primească o cerere în căsătorie, pentru că nu a existat o altfel de relație cu Ion Țiriac, decât una de prietenie.

"Nu a fost niciodată vorba de un inel. Acel răspuns e ipotetic, nu aveam de ce să răspund evaziv când nici măcar nu a fost vorba de vreun inel sau vreo intenție. Și dacă ar fi fost, nu aș fi spus da, pentru că noi nu aveam o relație. Cum să spun da cererii unui om cu care nu am o relație de o altă natură decât de prietenie.", a explicat Andreea Marin în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".