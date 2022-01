Andreea Marin, anunțul momentului: „Îmi doresc sa devin din nou mamă! Și ce dacă am 47 de ani?”

In articol:

Andreea Marin are o dorință imensă în acest an: să devină, din nou, mamă! Celebra prezentatoare de televiziunea dezvăluit că mai are o șansă, care speră să se împlinească anul acesta, în 2022. Vedeta este sigură că este ”anul ei” și că toate lucrurile vor merge ca pe roate.

Aceasta a recunoscut, la o emisiune TV, că-și dorește să mai aibă un copil, să fie iar mamă.

„ Bineînțeles că îmi dorescc încă un copil! Să dea Dumnezeu! Mulți spun că am 47 de ani! Și ce dacă, fac tot ce pot eu să mă mențin tânără. Eu nu am o apropiere de numeroloie, dar știu ca 2022 va fi anul meu. Am călcat cu această convingere în anul acesta.(…)Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. (…)

Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gandesc mai mult să fie bine în trei, sau cine stie, că îmi doresc sa devin din nou mamă. Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață, dar să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească. Fac tot ce pot să mă mentin tânară, vreau ca la nunta fiicei mele să fiu o mama tânară. Fac sport, fac saună. Mi-am luat și un scaun de masaj”, a declarat Andreea Marin, la un post de televiziune.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Marin a pierdut două sarcini, înainte de a-i da naștere Violetei

Andreea Marin a rămas marcată pe viață, după ce a pierdut două sarcini înainte ca fetița ei, Violeta, să se nască. "Am avut două sarcini extrauterine. Practic nu se dezvoltă unde trebuie și ești nevoită să faci acea procedură prin care renunți la sarcină. E foarte dureros acest lucru pentru că te bucuri, trăiești o lună cu acest sentiment, că vei avea un copil și după analizele îți arată că nu e bine și că trebuie să renunți, ești obligată să faci asta, altfel îți pierzi viața. Nu ai o alegere, practic, de făcut. De aceea așteptarea unui copil, a unui copil sănătos, a fost pentru mine o mare provocare și un aspect greu al vieții.", a povestit Andreea Marin în cadrul emisiunii "În oglindă", găzduită de Mihai Ghiță.

