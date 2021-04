Andreea Marin, declarații șocante despre Mihaela Rădulescu! ”E obsedată de mine! E și perseverentă, de ani de zile încearcă să mă tragă în jos”!

In articol:

Cea mai veche rivalitate din showbizul românesc nu s-a încheiat nici acum.

Andreea Marin, despre Mihaela Rădulescu: ”Am vrut să fiu civilizată, nu am avut cu cine”

Andreea Marin a dezvăluit că nu are nici azi o relație bună cu Mihaela Rădulescu, despre care a spus că esteșide persoana ei.

Dezvăluirile Andreei Marin au fost făcute în cadrul show-ului prezentat de Mădălin Ionescu la Metropola TV și este pentru prima dată când Andreea Marin vorbește atât de deschis despre conflictul cu Mihaela Rădulescu.

”Viața le rezolvă pe toate. Până la urmă, fiecare e la locul său. Cum îți creezi drumul în viață... pe el mergi!

Nu pot să-mi dau seama dacă ea m-a enervat cel mai tare în media. Pur și simplu... da... nu mi-a făcut plăcere să văd atâtea... În ciuda încercărilor mele de a fi un om civilizat, de multe ori nu am avut cu cine!”, i-a mărturisit Andreea Marin lui Mădălin Ionescu.

Andreea Martin și Mihaela Rădulescu nu s-au înțeles niciodată

Jurnalistul a întrebat-o dacă emisiunea de la PRO TV la care cele două vedete au apărut în ipostază de jurate a avut darul să le mai apropie, iar Marin a răspuns negativ.

”Emisiunea în care am apărut împreună nu era emisiunea ei. Fiecare avea rolul bine determinat, nu a avut nici o importanță pentru mine că e sau nu în emisiune. Eu am primit un rol, ca jurat, am fost întrebată dacă îmi doresc asta, mi-a fost prezentat proiectul, mi s-a părut interesant... îmi place dansul. Mi-a fost foarte ușor să aleg dacă iau parte la acest show, sunt un profesionist. Nu decid în funcție de altcineva care apare pe acolo! N-are nici o relevanță treaba asta pentru mine, eu sunt stăpână pe mine, îmi cunosc valoarea și posibilitățile ca profesionsit! Nu trebuie să mă sperii de nimeni, nici gând!”, a mai spus Andreea Marin.

”Atât a putut ea în momentul acela”

”Zâna surprizelor” s-a referit și la celebrele mesaje apărute în presă, trimise de Mihaela către fostul ei soț, în care o cataloga pe Andreea drept ”vită”.

”Eu am fost umană tot timpul și chiar am încercat să fac lucrurile să meargă... Dar după o asemenea apariție în presă... Asta e, e alegerea fiecăruia. Eu nu am mai auzit așa ceva, e incredibil. Era supărată că aveam o realizare. Atât a putut ea gândi în acel moment! Am simțit atunci că intuiția mea e bună, eu văd oamenii așa cum sunt! Întotdeauna!”, a spus Andreea Marin.

Andreea Marin: ”N-am întâlnit niciodată un om atât de intruziv”

Întrebată dacă a mai existat un om în televiziune care să i se pară atât de intruziv sau deranjant, vedeta a fost extrem de sigură pe ea.

Andreea Marin a rupt tăcerea despre Mihaela

”Atât de intruziv, nu! Atât de ambițios, perseverent, ani de zile în a încerca să mă tragă în jos, pur și simplu... N-am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat, până la urmă, de persoana mea! E trist!

Între noi nu era deloc o competiție! Audiența mea era uriașă față de audiența emisiunii de duminică, de atunci, care era mult mai mică... Nu se puteau compara! Nu era o competiție, nu eram pe același tronson orar... Era, pur și simplu, o chestiune, cred eu... mă simțea ca pe o femeie care îi amenință întâietatea sau ceva de genul ăsta. Nu pot să-mi explic, pentru că eu nu aș putea să gândesc la fel”, a încheiat Andreea Marin.