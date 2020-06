In articol:

Andreea Marin i-a primit pe reporterii emisiunii Teo Show la ea acasă, după o lungă perioadă de izolare și a vorbit în exclusivitate despre felul în care a resimțit această carantină. Fosta prezentatoare de televiziune a dezvăluit și cum a rezistat fiica ei Violeta să stea departe de prietenii și colegii ei, dar și cum a surprins-o în aceste luni.

„Mă bucur tare mult că, așa cu pași timizi, ne apropiem de normalitate, mă bucur că există din ce în ce mai mulți oameni care înțeleg necesitatea de a fi atenți la sănătatea noastră și a celor dragi. Viața e imprevizibilă. De exemplu, astăzi trebuia să stăm în grădină și la cules vișine și cireșe în grădina mea.

Cum a resimțit Andreea Marin perioada de izolare?

Sunt plantați de fiica mea. Unele plante sunt în viață datorită ei. Eu nu am simțit în familie împovărător faptul că noi am stat mai mult împreună, pentru că sunt oameni cărora li s-a părut o povară faptul că au stat tot timpul împreună. N-am simțit asta și mi-a plăcut chiar. Vreau să trăim frumos și demn până la capăt. Duceam dorul statului acasă. Dorul de a fi mai mult împreună, de a avea timpul să citim o carte, lucruri de bază, să ne uităm la un film”, a spus Andreea Marin, la Teo Show.

Totodată, vedeta a dezvăluit cum micuța ei, Violeta, în vârstă de 12 ani și jumătate, i-a gătit în toată această perioadă, reușind să o surprindă la modul cel mai plăcut. Nu doar acest aspect a bucurat-o pe Andreea, ci și maturitatea de care a dat dovadă fiica ei în timpul pandemiei.

„M-a surprins cu maturitatea ei. Este un copil de 12 ani și jumătate, dar este mult mai matură. În aceste luni am avut această angoasă ca părinte, de a îi explica și de a o ajuta să înțeleagă de ce stă numai acasă, de ce e departe de prietenii ei și de colegii de școală, dar într-o zi a venit și foarte matură mi-a zis:

Citeste si: Andreea Marin a dat vestea pe care o aștepta toată lumea! Ce spune despre sarcină: „Pe cale naturală”

Citeste si: Andreea Marin, cu ochii în lacrimi! Ce mesaj a găsit în casă, lăsat de fetița ei, Violeta

Citeste si: Tuncay, reacție dură după ce a fost acuzat că a înșelat-o pe Andreea Marin! ”Dacă se dovedește că am afirmat asta, plec din țară”

„Mami, te rog nu îți mai fă atâtea griji. Mie îmi e bine. Atâta vreme cât noi comunicăm, există Skype, Zoom, noi suntem bine”. Apoi a gătit minunat în toată această perioadă. N-am știut ce bucătar bun e copilul meu. Eu eram tot timpul cu treabă și se întâmpla să nu pot mânca de dimineața până seara. Nu aveam timpul să gătesc. Ea era cea care făcea lucrul acesta și îmi aducea la masa de lucru”, a mai spus vedeta.

Andreea Marin, dezvăluiri despre relația cu Adrian Brâncoveanu

În ceea ce privește relația cu iubitul ei, Andreea Marin a dezvăluit cum descrie relația cu Adrian Brâncoveanu și care crede că este secretul unei povești de iubire de durată.

„Ca într-o familie. Atâta timp cât oamenii se iubesc, au grijă unul de celălalt, au idei pe care le clădesc împreună, iar apoi le transformă în realitate. Și din controverse se naște ceva bun până la urmă. Ne sfătuim la finalul zilei. Mi se pare tare frumoasă comunicarea de la suflet la suflet.

De fapt, despre asta e vorba. Să găsești în viață pe cineva cu care să comunici de la inimă la inimă, cu care să construiești ceva durabil. Chestiunile acestea ce țin doar de aparență, deja am 45 de ani și am învățat această poveste, nu sunt fundamentul unei relații până la urmă. Eu fac multe greșeli, dar ceea ce este adevărat este că învăț din greșeli. Încerc să nu repet aceeași greșeală. Sunt atâtea greșeli, încât de ce să o repet pe aceeași. Am altele la rând”, a spus Andreea Marin despre bărbatul din viața ei.