Andreea Marin, imagine rară cu ea și iubitul ei! Ce mesaj i-a transmis lui Adrian Brâncoveanu de ziua lui: „Cu iubire...”

Andreea Marin este un nume sonor în jurnalismul din România. Este una dintre cele mai cunoscute, apreciate, îndrăgite prezentatoare TV, încă de pe vremea când a început să prezinte „Surprize, surprize”, emisiunea fenomen cu care a reușit să doboare top-uri de audiență.

Pe plan profesional lucrurile parcă s-au așezat pentru vedetă, însă nu putem spune același lucru și despre partea amoroasă.

Andreea Marin a trecut prin trei căsnicii eșuate, însă nu a încetat niciodat să creadă în dragoste și să o caute. De o bună bucată de vreme ea și-a găsit fericirea în brațele lui Adrian Brâncoveanu, cu care pare că are o relație solidă și bazată pe sentimente sincere.

Prezentatoarea TV este foarte discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă și nu oferă prea multe detalii despre relația ei actuală atunci când este întrebată. De asemenea, nici pe rețelele de socializare nu se afișează cu partenerul de viață, însă de ziua de naștere a lui Adrian Brâncoveanu a făcut o excepție.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu s-au afișat împreună pe rețelele de socializare

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ patru ani, însă în toți acești ani putem număra pe degete fotografiile publicate cu ei doi împreună. Astăzi, Andreea Marin, cu ocazia zilei de naștere a iubitului ei, a postat o fotografie absolut superbă în care apare în compania lui Andrian Brâncoveanu.

Cei doi au sărbătorit ziua onomastică a bărbatului la Palatul Mogoșoaia, iar „zâna” i-a transmis și o urare plină de dragoste partenerului ei de viață. Imaginea a intrat rapid în atenția fanilor și a strâns în doar câteva ore de la apariție circa 20 de mii de aprecieri și aproape 400 de comentarii. Internauții nu i-au scris doar urări cu ocazia zilei de naștere, ci i-au și lăudat pentru cuplul frumos pe care îl formează.

„La mulți ani, Brîncoveanul meu, cu iubire! ❤”, a scris Andreea Marin, în dreptul fotografiei cu iubitul ei.

Andreea Marin, gânduri de maritiș cu Adrian Brâncoveanu?!

Într-un interviu mai vechi, prezentatoarea TV a dezvăluit care sunt planurile ei de viitor în ceea ce privește relația actuală. Toată lumea vrea să știe dacă Andreea Marin va ajunge la altar și pentru a patra oară.

„Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că dacă ai un act și nu ești bine... la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani lucrurile deja se așează, știi ce limite ai, ce poți și ce nu. Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie.

Știu cine sunt. Nu e puțin lucru să ai pe cineva aproape, care te sprijină, are grijă de înfățișarea sa, lucrurile astea îți dau un echilibru sufletesc. Pe de altă parte, și când suntem singuri trebuie să fim bine. Nu trebuie să depindem de ceilalți ca să fim bine”, a povestit Andreea Marin, pentru un post de televiziune.