Andreea Marin, primele declarații după ce hoții au încercat să îi spargă casa: „Ar fi dezamăgiți...”

Andreea Marin trece din nou printr-o perioadă dificilă, după ce casa vedetei a fost asaltată de mai mulți hoți. Deoarece a mai trecut printr-o experiență asemenătoare în urmă cu mai mulți ani, când hoții au pătruns în locuința vedetei și au furat mai multe bunuri, Andreea Marin a decis să își schimbe sistemul de securitate.

De această dată, hoții nu au reușit să intre în casă și au plecat înainte să apară oamenii legii.

„Este adevărat, a existat aseară o tentativa de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o alta experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele si ușile cu unele performante, securizate. În plus, acești hoți, chiar daca ar întra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți, noi avem un principiu: nu ținem în casa obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash, singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor, laptopul e cu mine mereu și oricum electronicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar îi pun în pericol după aceea”, a declarat celebra prezentatoare tv.

Andreea Marin, primele declarații după ce hoții i-au asaltat casa [Sursa foto: Instagram]

Andreea Marin, pe cale să devină din nou victima unui jaf: „Nu îmi face plăcere situația”

Andreea Marin a dezvăluit că firma de securitate, cât și polițiștii, au ajuns la fața locului și s-a deschis un dosar penal pentur infracțiune de tentativă de furt.

Chiar dacă este pusă înt-ro situație delicată, vedeta a dezvăluit că oamenii vinovați treuie să plătească pentru faptele lor.

„Firma de securitate a sosit la fața locului, la fel și Poliția și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție. Dacă acum câțiva ani hoții au fost prinși și apoi încarcerați, în acest moment, pentru cazul prezent, autoritățile au deschis dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de furt calificat. Nu îmi face plăcere situația, nu îmi place să văd oameni puși sub acuzare, sunt un om pașnic, dar fiecare om ar trebui sa fie conștient că poartă răspunderea faptelor sale”, a adăugat Andreea Marin.

Sursă: Spynews