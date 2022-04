Andreea Marin și-a clădit viața de succes pe vorbele tatălui. Cum a ajutat-o părintele să devină femeia puternică de azi: ”Mereu le spunea cu aplomb”

In articol:

Andreea Marin este o emblemă a televiziunii românești, emisiunile pe care le-a prezentat bucurându-se de un succes colossal. La 47 de ani, vedeta este mamă de fată și se declară mai împlinită ca niciodată, căci bărbatul de lângă ea o face să vadă și să simtă viață mai frumoasă.

Dacă acum are tot ce și-a dorit vreodată, afaceri care merg ca pe roate, notorietate și familie, privind în urmă, ”Zâna” spune că a ajuns în punctul actual doar datorită lecțiilor de viață primite de la tatăl ei. Încă de pe vremea când era doar un copil, omul o îndruma pe calea vieții cu o expresie pe care diva și-a clădit ulterior viitorul.

Citeste si: EXCLUSIV! Andreea Marin despre cel mai dificil obstacol din viața ei: „E posibil ca greutățile să te doboare”

Andreea Marin, inspirată în viață de vorbele tatălui ei

Tatăl vedetei, după ce și-a pierdut soția, s-a încurajat mereu prin zicala ”Nu există nu se poate” și a dorit ca și fetele lui să îi calce pe urme, să devină oameni puternici, drepți și neînfricați, care să nu se lase pradă eșecurilor. Fosta prezentatoare își aduce aminte că ori de câte ori dădea greș, tatăl ei îi spunea că sigur va reuși prin a doua variantă, pentru că mereu există și un plan B.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Astfel, Andreea Marin spune că a auzit atât de des această vorbă, încât a început să o aplice și ea în viață, deși, abia la adolescență a înțeles cu adevărat ce înseamnă.

”Dacă e să mă gândesc la copilărie, cea mai importantă lecție a ei, au fost chiar aceste cuvinte pe care tata mi le tot repeta, dar cred că mai mult se încuraja pe el însuși, decât să încerce să-mi bage mie o idee fixă în progrămel aici. „Nu există nu se poate!” erau vorbele lui. Când nu îi ieșea ceva sau când întâlnea o piedică în viață, mereu spunea cu aplomb vorbele astea. Le-a repetat de atâtea ori încât firește ca și copil am început să mă întreb oare ce semnificație au ele. Ușor, ușor, după aceea am început să le învăț pe pielea mea pentru că am început să mă lovesc și eu de împotriviri, de bariere în viață, de lucruri care păreau a nu avea soluție, de situații de acest gen și atunci tata îmi spunea direct: „Nu există nu se poate!”, pune mâna și gândește-te la o altă soluție, dacă prima nu a mers, înseamnă că există o altă cale, e ca un labirint această viață și trebuie să înveți să-l descâlcești”, a spus Andreea Marin, notează FANATIK.

Vorbele tatălui au ajutat-o pe divă în cel mai greu moment al vieții sale, când mama i-a decedat în brațe. Atunci, spune Andreea Marin, când a înțeles că viață îți ia sau îți dă fără motiv, a putut să se repună pe picioare doar crezând în spusele pe care tatăl ei i le-a repetat mereu.

Doar cu îndemnul că orice e posibil, Andreea Marin mărturisește că a putut accepta tragedia prin care a trecut familia sa, atunci când cea care a adus-o pe lume s-a stins din viață la doar 36 de ani, ea devenind atunci un stâlp al familiei.

”A avut mare dreptate și primul moment și cel mai greu moment din viața mea a fost cel de la nouă ani, în care mi-am pierdut mama, s-a stins în brațele mele până la spital. Era foarte tânără, avea 36 de ani și mi-a fost foarte greu să accept și să înțeleg lucrurile astea. Îți trebuie ceva experiență de viață și înțelepciune ca să poți accepta că lucrurile se întâmplă uneori pur și simplu fără un motiv anume. Cert este că în acel moment de cădere m-am putut reconstrui doar crezând în vorbele astea, „Nu există nu se poate!”, a mai adăugat ”Zâna surprizelor”.

Iar astăzi, după o viață construită pe vorbele tatălui, ”Nu există nu se poate”, exact așa cum se numește și recenta sa carte, Andreea Marin realizează că fără aceste două negații care i-au răsunat mereu în minte, nu ajungea să se simtă o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Ba mai mult decât atât, crezând atât de mult în ceea ce i-a spus mereu tatăl său, la rândul ei și ea a ajuns să fie un îndrumător și un deschizător de drumuri pentru Violeta, tânăra pe care a crescut-o liberă, luptătoare și puternică. Andreea Marin se mândrește că fiica sa îi seamănnă foarte mult și că a prins din zbor toate lecțiile importante ale vieții.

Citeste si: EXCLUSIV! Cum s-a purtat Andreea Marin cu Mihai Morar la începutul carierei ca prezentator TV: „Imaginea din jurul ei n-are nicio legătură cu omul!”

”Aparent e vorba de negație, dar de fapt sunt două negații care împreună duc la ceva pozitiv. Și până în ziua de astăzi, atât de puternic mă motivează vorbele astea, sunt primele care îmi vin în minte atunci când trăiesc un moment greu. La rândul meu, fără să-mi dau seama, repetându-le, le-am integrat în ființa fiicei mele, care mi le dă ca replică atunci când mă împotmolesc, și le spune sieși, îmi seamănă foarte bine, e o luptătoare”, a concluzionat vedeta.