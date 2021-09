Andreea Marin, vaccinată cu schema completă, s-a îmbolnăvit de COVID-19: „Când am ajuns la spital...”

In articol:

Andreea Marin a dezvăluit în cea mai recentă apariție televizată faptul că, deși este vaccinată cu amble doze de ser anti-COVID, a trecut recent prin infecția cu coronavirus. Vedeta a povestit cu lux de amănunte întreaga experiență și este convinsă de faptul că umai vaccinul a salvat-o de la o formă mai gravă de boală.

Prezentatoarea TV spune că nu s-a confruntat cu simptome care să-i pună viața în pericol, ci a reușit să treacă cu bine peste boala COVID-19 fără să fie nevoie de intervenția medicilor de la spital. Andreea Marin spune că a contractat virusul în urmă cu o perioadă de timp, după ce a fost nevoită să călătorească în străinătate pentru mai multe proiecte în acre este implicată. A fost epidemie de coronavirus în echipa cu care filmează.

„Am fost puțin bolnăvioară în ultima perioadă și am stat acasă, ceea ce înseamnă că la un moment dat n-am mai putut să stau și m-am ridicat din pat. Am trecut și eu prin această experiență a COVID-ului de curând. N-a fost o plăcere. Mare parte din echipa cu care am lucrat într-un proiect, am călătorit în străinătate, am filmat, mare parte din echipă s-a îmbolnăvit. Probabil s-a transmis foarte ușor această variantă de la unul la altul. Și uite așa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă.

Nu este o experiență plăcută, asta este, însă eu fiind vaccinată acum 5 luni și ceva, cu alte cuvinte am mai pierdut din apărare, eu totuși am avut o variantă ușoară. Am fost păzită totuși de vaccin. Când am ajuns la spital să-mi fac analizele, după ce am trecut prin boală, să mă asigur că totul e bine pulmonar. Am înțeles foarte clar, vorbind cu medicii de acolo, e o concluzie trasă de medici, la nivel mondial, cât de mare este diferența atunci când ești vaccinat.

Am stat câteva zile la pat, am avut simptomele unei gripe puternice. Cu dureri de cap, de mușchi, de corp, temperatură, dureri de gât. În fine, nu e plăcut, dar am trecut și prin asta”, a declarat Andreea Marin într-o emisiune TV.

Andreea Marin: „Am avut grijă unul de celălalt”

În același timp și iubitul vedetei s-a infectat cu virusul din Wuhan și astfel în timpul izolării la domiciuliu cei doi și-au ținut reciproc de urât. Din fericire, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, nu s-a îmbolnăvit.

„Am urmat tratamentul, am făcut tot ceea ce trebuie. Am urmat tot ce mi-a zis medicul. M-am izolat de cei din jur. Anterior, fiica mea a fost bolnavă, așa cum deja știți. Fiecare are părărea sa, eu am ales să fac vaccinul. Am văzut clar din această experiență cât a contat. Am făcut o formă ușoară comparativ cu ceilalți care nu au vaccinul. Este strict concluzia mea, nu fac reclamă vaccinului.

Violeta nu a stat acasă. Am trecut prin boală amândoi, dar suntem liberi (n.r.: Adrian Brâncoveanu, iubitul vedetei). Am avut grijă unul de celălalt. Am depășit în paralel acest impas", a mai spus vedeta.