Andreea Perju dezvăluie motivul separării de tatăl fetițelor ei! Abia acum s-a aflat totul: „Mi-a luat patru ani să mă decid”

In articol:

Andreea Perju se numără printre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Deși are numeroși admiratori, puțini dintre aceștia știau că blondina a trecut printr-un divorț, acela de tatăl fetițelor ei, fapt dezvăluit chiar de ea, înainte de sărbătorile de iarnă.

Deși atunci a fost rezervată în declarații, actrița a dezvăluit recent motivele care au dus la separare, mărturisind că a durat 4 ani până când să ajungă la decizia finală, aceea ca ea și partenerul ei să o ia definitv pe drumuri separate.

Citește și: Andreea Perju, operată de urgență! Actrița se confruntă cu probleme de sănătate de mai bine de opt ani: „Aștept rezultatele biopsiei”

„Noi doi am crescut împreună, am evoluat împreună, am făcut foarte multe lucruri împreună. Adică, până să hotărăsc să o iau pe un alt drum, Cristi a fost un alfa. Doar că eu nu cred în relațiile de care ții cu dinții, doar ca să nu se termine. Și mi se pare important și ce valori le transmit fetițelor mele: faptul că, atunci când te căsătorești, rămâi în acel mariaj orice ar fi sau că e al naibii de greu să faci pasul ăsta și să iei decizia de-a pleca după o perioadă atât de lungă și de frumoasă și de-a accepta că, din păcate, nu mai poate fi salvat nimic acolo?(...) Real îți spun că mi-a luat patru ani să mă decid, iar acum suntem după un an și jumătate de când am luat acea decizie. Pur şi simplu, la un moment dat, am început să gândim foarte diferit, am ajuns să ne dorim lucruri diferite și nu ne mai întâlneam într-un punct comun. Eu nu am ce să îi reproșez lui. Iar pe noi ne vor lega întotdeauna fetele, un numitor comun extrem de important”, a declarat Andreea Perju, pentru OK! Magazine.ro.

Citeste si: “Atâtea glume proaste.” Oana Roman, mesaj dur în mediul online, de ziua ei onomastică- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Andreea Perju, despre impactul pe care divorțul l-a avut asupra fiicelor ei

Andreea Perju a vorbit și despre fiicele sale, dar și despre impactul pe care separarea părinților l-a avut asupra celor două fete.

Citește și: Andreea Perju și soțul ei s-au despărțit, după 13 ani de mariaj! Motivul separării a fost dezvăluit chiar de actriță

Actrița a explicat că, bineînțeles, micuțelor nu le-a fost deloc ușor, însă cu toate acestea, blondina se consideră o mămică norocoasă pentru că fiicele sale sunt extrem de echilibrate, deși se află la o vârstă fragedă.

„Le-a fost și le este greu, dar am norocul că sunt niște copii echilibrați, pentru că s-a vorbit mult și despre orice cu ele. Sunt niște copii învățați și încurajați să-și exprime emoțiile, nemulțumirile, să pună întrebări…”, a mai spus Andreea Perju.

Andreea Perju și fiicele sale, Ada și Mara [Sursa foto: Instagram]