Andreea Perju, dezvăluiri fără perdea. Vedeta este pregătită să își refacă viața după despărțirea de fostul soț: „Nu m-am despărțit ca să mă călugăresc. Suntem făcuți să trăim în doi”

Andreea Perju este una dinte cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din showbiz-ul românesc. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Fosta soție a lui Cristi Donciu se bucură de o carieră de succes, fiind actriță, dar și femeie de afaceri. Actrița a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de mai bine de 13 ani cu Cristi Donciu. Din rodul iubirii lor au rezultat două fetițe minunate, Mara, în vârstă de 12 ani și Ada, în vârstă de 9 ani. Din nefericire, Andreea Perju și Cristi Donciu au ales să meargă pe drumuri separate, însă vedeta a ținut secretă despărțirea timp de un an.

Recent, Andreea Perju și-a adunat puterile și a vorbit despre despărțire, dar și despre o nouă relație. Iată ce a declarat actrița!

Andreea Perju a traversat cea mai dificilă perioadă după divorțul de Cristi Donciu

Andreea Perju și Cristi Donciu s-au despărțit după mai bine de 13 ani de relație. Vedetei i-a fost foarte greu să vorbească despre separare, motiv pentru care a ținut totul secret timp de un an.

Cu toate acestea, s-a simțit nevoită să dezvăluiască totul, pentru a-și lua o greutate de pe umeri.

Anul ce abia a trecut a fost unul foarte dificil, dar fetițele sale au fost cele ce au făcut-o pe vedetă să rămână puternică. Actrița este pozitivă și crede că Universul îi rezervă ceva mult mai bun.

„ Sinceră să fiu, se vede că sunt liniștită și împăcată. Anul trecut a fost un an nu neapărat anevoios, e prea mult spus, dar a fost un an în care am simțit că am trăit cât în cinci ani. Cele mai importante în perioada respectivă au fost chiar fetițele. A fost important inclusiv ca eu să-mi găsesc liniștea și echilibrul.

De aceea nici nu vorbesc despre asta și nici nu voi vorbi și nici nu am vorbit decât într-un moment în care am simțit că sunt într-un echilibru. Cred că ce-mi rezervă viitorul e de bun augur. Sunt un om pozitiv, am învățat să văd partea bună a lucrurilor. Cred că, în fiecare zi, evoluăm și din întâmplările mai puțin nefericite, ulterior, ni se arată și ceva pozitiv”, a mărturisit Andreea Perju, pentru click.ro.

Andreea Perju, pregătită să își refacă viața

Cu toate că a fost într-o relație mai bine de 13 ani și mariajul său a eșuat, Andreea Perju a rămas optimistă și crede că există cineva bun și pentru ea. Vedeta este pregătită să își refacă viața amoroasă, însă nu se aruncă în față, ci lasă viața să îi dicteze drumul.

„ Cred că va veni un moment în care nu neapărat că o să-mi refac viața, pentru că viața mea e foarte frumoasă. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc în prezent. Cred însă că, la un moment dat, va intra altcineva în viața mea, lucru care e firesc. Nu vreau să mă duc la mânăstire. Nu m-am despărțit ca să mă călugăresc. Sunt însă împăcată cu ceea ce mi se întâmplă acum, cu faptul că învăț să trăiesc și singură.

Eu, de exemplu, nu cred în singurătate. Cred foarte tare că suntem făcuți să trăim în doi. Ce-i drept, în ziua de azi, se tot promovează acest lucru pentru self-esteem (încrederea în sine, n.r.), dar eu nu cred în asta”, a mai spus actrița.

