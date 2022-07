Andreea Perju, operată de urgență! Actrița se confruntă cu probleme de sănătate de mai bine de opt ani: „Aștept rezultatele biopsiei”

In articol:

Andreea Perju a devenit cunoscută în lumea actoriei în urmă cu mulți ani, iar de-a lungul carierei sale, aceasta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, fiind mereu o fire veselă, care zâmbește constant. Însă, cu toate acestea, ultimele vești oferite de Andreea Perju urmăritorilor săi de pe Instagram nu au fost atât de bune, vedeta povestindu-le fanilor din mediul online că s-a operat.

Mai precis, Andreea Perju a povestit că a dezvoltat un adenom la unul dintre sâni, însă în timp situația s-a agravat. Operația trebuia realizată de mai multă vreme, însă din cauza lipsei de timp, actrița a tot amânat intervenția chirurgicală.

„Viața e prea frumoasă ca să rămân blocată în încercările ei”

Andreea Perju a trecut printr-o experiență cumplită, care a făcut-o să conștientizeze cât de importantă este sănătatea și că trebuie pusă mereu pe primul loc, fără doar și poate.

În urmă cu mai bine de opt ani, medicii i-au descoperit Andreei o tumoare benignă la sân, însă pe care a monitorizat-o în toată această perioadă, iar tot ce îi mai rămăsese de făcut era să se opereze, însă din lipsă de timp, vedeta nu a ajuns să facă intervenția chirurgicală la acel moment.

Din nefericire, adenomul a mai dezvoltat alte două mici tumori benigne, tot în aceeași zonă, iar actrița s-a speriat de acest lucru, motiv pentru care a luat măsuri imediat și s-a programat la operație.

De asemenea, în acest moment, Andreea Perju așteaptă rezultatul autopsiei, pentru a vedea dacă este vorba despre ceva mai grav, însă cu toate acestea, actrița spune că este gata să înfrunte orice, asta pentru că viața este mult prea frumoasă.

„Gata, a trecut dar o să vă povestesc un pic despre episodul meu că poate vă ajută să conștientizați că e important să mergeți la controale periodice, să țineți sub control și să vă ascultați instinctul atunci când vine momentul să acționați.De 8 ani țineam sub control un adenom la sânul stâng care, din păcate, în ultimul an, din cauza stresului si dezechilibrului hormonal, a mai dezvoltat 2 “frați”. În Octombrie am zis TREBUIE să fac ceva dar, româncă fiind, am tot amânat momentul deoarece sănătatea o punem pe locul 100 și mereu găsim situații care au întâietate. Nu- s mândră de asta dar câți dintre voi vă regăsiți în descrierea mea? Așa că au mai trecut 9 luni și “domnul” s-a înmulțit și a și crescut la aproximativ 3 cm. După ultima ecografie am zis e momentul să acționez. Am vorbit cu 2 doctori.

Doar cu gândul la fetițele mele și la faptul că sunt un exemplu pentru ele. Le-am explicat ce urmează să se întâmple, de ce am ales așa și cât suntem de norocoase că medicina a evoluat atât de mult încât putem opri dezvoltarea unei posibile boli printr-o intervenție chirurgicală și că asta ne va liniști psihicul care e prietenul sau dușmanul nostru, depinde mult de situație. Cred că o minte sănătoasă și pozitivă ajută corpul să rămână în armonie.

Mai e un hop, aștept rezultatele biopsiei și merg mai departe pentru că viața e prea frumoasă ca să rămân blocată în încercările ei. Gânduri bune și aveți grijă de sănătatea voastră, în esență de la ea ar trebui să pornească prioritățile, restul vine pe lângă!", a scris actrița pe internet.

