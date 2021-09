Andreea Pirui, foc și pară după ce s-a spus că a consumat substanțe interzise! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei vrea să dea în judecată autoritățile: ”Sunt șocată, am plâns”

In articol:

Andreea Pirui a ieșit pozitivă la Drug test, fiind oprită în trafic de către un echipaj de la Poliția Rutieră. Fosta concurentă de la Pueterea Dragostei este revoltată pentru că informația a ajuns în presă, iar numele ei a fost pătat, deși ea încă este în așteptarea rezultatelor de la probele biologice.

Blondina susține că testul a dat greș și că ea nu ar fi consumat acele substanțe interzise.

Andreea Pirui [Sursa foto: Instagram]

Vedeta a povestit cu lux de amănunte cum s-a întâmplat incidentul. ”S-a petrecut vineri, pe la ora 8 si jumatate- 9, ma indreptam spre mama mea, care locuieste la tara. M-a oprit in trafic rutiera, mi-a spus ca trebuie sa-mi faca un test antidrog, daca sunt de acord. I-am spus bineinteles, am fost foarte cooperanta pentru ca stiu ca n-am consumat nimic, nici alcool, niciun fel de substante. Eram cu nepotica mea, deci specific, are sapte ani. Imposibil sa fac asa ceva. Am stat 10 minute, a venit la masina si mi s-a spus ca mi-a gasit o substanta in corp. Ce substanta? Am ramas socata. THC. Nici n-am stiut ce inseamna aia. Cannabis.

Si prima mea reactie a fost: voi glumiti? Am crezut ca este o gluma proasta. Au zis ca nu, mi-a aratat testul, a iesit pozitiv. M-am dat jos din masina, erau doua fete, le-am zis: fetelor, eu in viata mea n-am fumat, puteti sa-mi intrebati toti aporpiatii, nu stiu sa fumez, nu pot sa-mi dau seama, am fost in stare de soc. Cum sa fie testul pozitiv daca eu n-am fumat? N-am stat in prejma cuiva...

De trei zile sunt socata, am plans, mi s-a distrus imaginea, nu pot sa cred asa ceva. Ii dau in judecata, nu-i las. Mi s-a recoltat proba de sange, de urina, dar pana atunci eu stau fara permis, mi-a patat numele. Eu nu am fumat in viata mea, eu nu stiu cum arata, nu am vazut, nu stau in preajma oamenilor care fumeaza. E strigator la cer, nu am cum sa fac asa ceva”, a explicat Andreea Pirui, în cadrul unei emisiuni TV.

Andra Volos [Sursa foto: Instagram]

Andra Volos a sărit în apărarea Andreei Pirui

Andra Volos a dezvăluit că Andreea Pirui nu este genul de persoană care să consume aceste substanțe, susținând că ea n-a văzut-o niciodată pe blondină nici măcar să fumeze.

” Eu sunt socata. Eu, sincera sa fiu, o cunosc de aproape doi ani, am fost impreuna in emisiuni, la petreceri, la ziua ei de nastere, la ziua mea, am facut revelioane, multe petreceri impreuna, dar niciodata nu am vazut-o consumând chestii de genul sau fumând, nici tigari normale”, a spus Andra Volos, care a sărit in apărarea Andreei Pirui.