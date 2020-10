Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragoste [Sursa foto: Instagram]

Andreea Pirui și Marius, foști concurenți ai sezonului doi Puterea Dragostei, nu mai formează un cuplu. Anunțul despărțirii a fost făcut chiar de fostul concurent de la Puterea Dragostei, care a vrut să împărtășească această veste cu susținătorii lui. Marius a ales să posteze pe pagina lui de Instagram un mesaj emoționant prin care explică faptul că el și frumoasa blondină nu mai sunt împreună, iar din punctul lui de vedere nu mai este cale de întoarcere.

”Bună ziua. Am decis să fac această postare pentru a încheia definitiv un capitol din viața mea și anume relația cu Andreea. Primesc multe mesaje și comentarii, unde sunt întrebat de ce? cum? si in ce fel? Noi am decis de comun acord să încheiem această relație. Din punctul meu de vedere nu mai este cale de întoarcere și vă rog respectuos să respectați decizia noastră!”, este mesajul lui Marius.

Marius și Andreea Pirui de la Puterea Dragostei și-au spus ADIO

S-au despărțit când toată lumea se aștepta să facă nunta. În urmă cu câteva luni bune, chiar de ziua de naștere a Andreei Pirui, Marius a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, pe care a cunoscut-o în timpul emisiunii Puterea Dragostei. Deși relația lor a fost mereu una cu suișuri și coborâșuri, cei doi s-au împăcat spunând că sentimentele erau mult prea puternice.

„Înainte cu o săptămână să mă ceară, ne-am despărțit , am avut o ceartă și a spus că nu mai vrea”, a declarat Andreea Pirui. „A plecat la București, de la Cluj, dar nu mai știu de ce ne-am certat”, a adăugat ea, râzând.

„Certurile noastre nu sunt din motive importante, pentru că dacă ar fi fost nu am mai fi împreună acum. Certuirile noastre sunt mai multe de orgoliu, nu pe motive întemeiate, nu gelozii. Noi nu ne-am certat niciodată din cauza altor persoane, ci din cauza noastră”, a completat Marius de la Puterea Dragostei, acum ceva timp, când au fost invitați la Teo Show.

Se pare că de această dată nu mai este cale de întoarcere, după cum a spus-o chiar fostul concurent de la Puterea Dragostei.