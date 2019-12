Concurenții din casa Puterea Dragostei nu le dau prea multe șanse. Asta, după ce au apărut diverse zvonuri privind o întâlnire în afara casei dintre Andreea Pirui și Iancu, dar și după ce Marius și Manuela au avut o discuție ținută secretă de amândoi.

Andreea Pirui a vorbit însă, în premieră, într-un interviu pentru WOWbiz.ro, despre relația ei cu Marius și despre ce simte pentru acesta.

”E mult spus că sunt îndrăgostită de Marius. E o plăcere reciprocă. Trebuie să ne cunoaștem mai bine. Inițial, Marius nu era în grațiile mele, ci în ale Manuelei. Dar, când stai în casă, timpul trece, și vezi că nu mai are nici o legătură cu altă fată, e și apropiat de vârstă cu mine, atunci am zis, de ce să nu mă axez pe el, pentru că aici sunt băieți mai mici ca vârstă decât mine, și eu am zis că vreau unul cu vârstă apropiată. E și băiat frumos, dacă nu mi-ar plăcea fizic, nu m-aș uita la el chiar dacă e de vârstă apropiată cu mine”, ne-a spus Andreea Pirui.

Frumoasa blondă a afirmat că Marius este cel care a plăcut-o și a vrut să înceapă o relație cu ea, înainte ca aceasta să fie atrasă de el.

”El a făcut primul pas, chiar i-a spus unei alte fete că mă place mult, vrea să fie doar cu mine și să înceteze cu toate joculețele”, a spus Andreea Pirui despre Marius.

Marius și Andreea Pirui, protagoniștii unor imagini tandre în casa Puterea Dragostei

Marius și Andreea Pirui sunt la un pas de a deveni oficial un cuplu la Puterea Dragostei. Cei doi au fost, în emisiunea difuzată vineri, protagoniștii unor imagini tandre. Marius i-a sărutat mâna Andreei Pirui, în timp ce aceasta i-a pipăit mușchii. Iar ca semn că lucrurile avansează între cei doi, cei doi au făcut, în glumă, "nunta" la Puterea Dragostei.