Andreea, primele declarații după finala ”Bravo, ai stil!” Ce spune despre celelalte finaliste: "A fost o nedreptate" | EXCLUSIV

Într-un interviu la ”Bravo, ai stil! Backstage”, Andreea, una dintre finalistele sezonului opt, face destăinuiri despre experiența ei în competiție, despre celelalte finaliste, dar și despre câștigătoarea Alexandra.

Andreea nu crede că Alexandra este cea mai stilată femeie din România

Alexandra este cea care a fost desemnată câștigătoare competiției de modă "Bravo, ai stil", sezonul 8. Andreea este una dintre finaliste și a venit rândul ei să își dea cu părerea despre tot ce s-a întâmplat în finală. Consideră că Alexandra nu merita să câștige și că la mijloc a fost o nedreptate. Ba mai mult, e de părere că Maria ar fi meritat mai mult să fie pe locul 1.

"De-a lungul competiției, Jasmine a jucat un rol în care își dădea examenul pentru un premiu în actorie. Alexandra a fost câștigătoare, dar nu pe baza unei comunități de oameni care o susțin. Sunt concurente care au muncit de luni de zile, acum mă refer la mine. Deci, cred că a fost o nedreptate. Eu nu m-am votat singură, eu am avut încredere în comunitatea mea. Fetele care am fost în finală aveam toate calitățile necesare să purtăm coroana, iar Alexandra nu era una dintre variante, sincer îți spun. Maria ar fi meritat mult mai mult.", a declarat Andreea.

Andreea și Alexandra au fost în conflicte

De-a lungul competiției, Andreea și Alexandra au mai avut conflicte. Cele două nu au reușit să se înțeleagă până la final, iar Andreea a povestit ce s-a întâmplat de fapt între ele. Alexandra o acuza de agresiune, iar cealaltă concurentă s-a apărat și a negat totul.

"Eu am spus și în emisiune faptul că noi atunci, fiind doar noi două în față, trebuia să plecăm, ea voia să mai stăm și i-am spus: hai! În momentul în care eu am și pornit și s-a întâmplat acea situație care nu a fost chiar așa. Inițial nu am vrut să o ating, pur și simplu eu credeam că vom pleca amândouă și eu am plecat, doar că ea încă mai stătea. S-a exagerat puțin pe situație pentru că intenția mea cu siguranță nu a fost să o împing sau să o agresez sub nicio formă. Sper că ea e conștientă de lucrul acesta. Dacă ea chiar crede asta, îi spun că nu. Cu siguranță nu am nimic cu ea", a mai precizat Andreea, la WOWnews.

